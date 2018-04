Sgominata banda spacciatori nel Vibonese

Rubata merce in spedizione per 300mila euro. Sgominata la banda VIDEO : Una banda specializzate nel rubare merce di spedizione di vario genere è stata Sgominata dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. Il bottino dei colpi messi a segno superava i 300mila ...

Milano : blitz dei nas - Sgominata banda dedita a traffico di farmaci (2) (2) : (AdnKronos) – I traffici avvenivano “con modalità assolutamente spregiudicate”, illegali e senza alcun controllo neanche sulle varie fasi del trasporto, dello stoccaggio e della distribuzione. La vendita veniva condotta tramite una “filiera non autorizzata e non controllabile”, utilizzando intermediari stranieri che in molti casi erano addirittura estranei al settore sanitario: alcuni lavoravano come ristoratori ...