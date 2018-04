Serie C | è ufficiale | cambia orario un match del prossimo week end

Play off Serie C - la griglia è da brividi : ecco gli attuali big match Video : Il campionato di #Serie C prosegue tra tanti risultati a sorpresa e ribaltoni in classifica, per un finale di stagione che si prevede rovente. I due esempi più clamorosi delle difficolta' di fine stagione sono quelli di #Livorno e #Lecce. Entrambe le squadre, dopo essere state al primo posto per gran parte della stagione, hanno avuto un calo spaventoso di rendimento che si rispecchia negli ultimi risultati: i toscani hanno conquistato solo 10 ...

Scossone Serie C : due calciatori fuori squadra - è caos Video : Il campionato di Serie C [Video]è difficile. C'è poco da aggiungere a questa frase, se non che anche le big, cioè le squadre con storie importanti nel panorama calcistico italiano, spesso incappano in questo campionato, simile a delle sabbie mobili, senza riuscire ad uscirne per anni e anni. È il caso, ad esempio, di #Lecce, Catania, #Livorno, tanto per citare alcuni esempi. Ed è proprio di salentini e toscani che si parla tanto in questi ...

Serie B - patron accusa : 'La Procura Federale indaghi - è stata una porcheria' Video : 2 In Serie B, nell'altro recupero di ieri 2 aprile, il Parma grazie ad un incontenibile Calaiò, autore di una tripletta, si aggiudica per 3-2 la gara contro il Palermo e si conferma come una delle più autorevoli candidate per la promozione diretta in Serie A. In classifica generale, infatti, l'Empoli ha fatto il vuoto con i suoi 66 punti, il Frosinone segue a 58, un punto in più del Palermo, mentre in quarta posizione ci sono il ...

La Serie Che Dio Ci Aiuti : per il pubblico qual è il momento indimenticabile? Video : Continua a crescere l'attesa [Video] da parte dei milioni di telespettatori italiani per il ritorno di una serie televisiva di grande importanza come #che dio ci Aiuti: nel corso delle stagioni ci sono stati importanti cambiamenti ma gli ascolti hanno sempre dato ragione al prodotto televisivo. Uno dei momenti indimenticabili all'occhio del pubblico si ritrova nel matrimonio di Guido e Azzurra nelle prime puntate della quarta stagione della ...

Serie C : tifosi Lecce - il lungo elenco delle trasferte vietate - è tutto normale? Video : Il #campionato di #Serie C si appresta a vivere le ultime, trepidanti gare della regular season, al termine della quale verranno emessi i primi verdetti [Video] della stagione. Nel Girone C, il #Lecce è al comando con 7 punti di vantaggio sulla coppia Trapani-Catania, ed è sicuramente la squadra favorita [Video]per la promozione diretta. Una stagione fin qui esaltante quella dei giallorossi che, con Liverani in panchina, hanno conto vittorie su ...

Serie C : ira e veleni - da - 'mister dimettiti' a - 'temo quello che c'è attorno' Video : In Serie C, la 29a giornata di #campionato non ha prodotto grandi sconvolgimenti nelle rispettive classifiche, ma si è acceso il dibattito su alcuni presunti torti arbitrali che avrebbero condizionato alcune gare. Intanto, nei tre gironi, in testa alle classifiche, non è cambiato quasi nulla. Nel girone A continua il braccio di ferro tra Siena e Livorno separate da un solo punto ma con gli amaranto che devono recuperare una gara. Nel girone B, ...

Serie C : è sfida di nervi - AD rincara la dose 'abbiamo i denti sul loro culetto' Video : Nell'ultimo turno di #campionato di #Serie C, ancora una volta è sempre il ‘Via del Mare’ lo stadio che ha registrato le maggiori presenze di pubblico. D'altronde, Lecce è sempre stata una piazza dove la passione e il tifo hanno accompagnato le prestazioni dei propri beniamini, in ogni categoria, dalla Serie A alla Serie C. Sul podio Lecce, Pisa e Reggiana Nella gara contro il Catanzaro sono stati oltre 9.200 gli spettatori che hanno fatto da ...

Serie B - ultras : 'Non vi sarà più perdonato nulla - la nostra pazienza è finita' Video : Nel calcio, è cosa risaputa, contano solo i risultati, come è noto che i malumori dei tifosi iniziano sempre quando la classifica non coincide più con le ambizioni di inizio stagione. Accade così che a Bari, in una delle piazze più importanti della #Serie B, prima per numero di tifosi allo stadio e con una gloriosa storia calcistica alle spalle, a prendere la parola siano gli #ultras del Bari. Sulla loro pagina Facebook 'Mai per moda Seguaci ...

Serie B : domani si chiude - è sempre mercato 'boom' : gli affari della giornata Video : Come in una folle corsa contro il tempo, i club della Serie B hanno vivacizzato la giornata di oggi 30 gennaio, all'Hotel Melia, alla vigilia della chiusura del #Calciomercato. Perugia, contratto di quattro anni a Bianchimano Chi ha pensato ad investire per il futuro è il Perugia [Video] che, dopo una laboriosa trattativa, ha ufficializzato l'accordo con la Reggina, club di Serie C, per l’acquisto, a titolo definitivo, dell'attaccante Andrea ...

Serie C mercato : Virtus Francavilla batte tre colpi - preso Manconi - Saraniti c'è Video : Aumenta di ora in ora il volume d'affari, per il #Calciomercato di #Serie C, giunto, ormai, a cinque giorni dalla fine delle operazioni. Iniziamo dal Livorno che ha comunicato, attraverso il proprio sito, l'acquisto, a titolo temporaneo dell'attaccante Jacopo Manconi, classe 1994, proveniente dal Carpi. Il Monopoli acquista, a titolo definitivo, dalla Fermana il difensore, classe 1989, Maikol Benassi, mentre il Cosenza ha ceduto, in prestito ...

Serie C : è un gioco al massacro - altro fallimento in vista - mercato in stand by Video : Nei mesi scorsi, ci eravamo occupati della questione legata allo stadio Esseneto di Agrigento, che non aveva ottenuto dagli organi federali l'autorizzazione ad ospitare le gare casalinghe della formazione locale. L'impianto di illuminazione della struttura era risultato inadeguato alla normativa vigente, e tutte le partite interne dell'Akragas erano state spostate sul campo neutro di Siracusa. Ovviamente, al di la' delle problematiche ...

Serie C : è il giorno della Reggina e della Robur Siena - Rizzo vicino al Catania Video : Molte le trattative concluse oggi, 18 gennaio, dalle societa' di Serie C, nella sessione invernale di #Calciomercato. Iniziamo dal Trapani che ha ufficializzato, attraverso i propri canali, l'acquisto, a titolo temporaneo, del centrocampista Fabio Scarsella, classe 89, della Cremonese. Inoltre, i granata stanno monitorando l'attaccante del Novara Antonio Lukanovic, ventenne, finito anche nelle mira della Robur Siena. La Robur Siena batte due ...

Serie B : è sempre più il mercato di Foggia - Parma - Bari - Venezia e Palermo Video : Giornata interlocutoria quella di oggi, 14 gennaio, per le trattative di #Calciomercato dei club di Serie B.Tutto lascia pensare che domani sara' il primo giorno utile per chiudere qualche buon affare, in vista della ripartenza del campionato. Cominciamo dal Bari che è sempre vigile in questo mercato e continua a trattare incessantemente con il Benevento l'altro grande obbiettivo, il centrocampista Ledian Memushaj. Come riportato da 'La Gazzetta ...