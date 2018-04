Serie C | è ufficiale | cambia orario un match del prossimo week end

Serie C - cambiano i play off : nuova penalizzazione ufficiale Video : Chi segue la Serie C [Video], è sempre pronto a vedere le numerosissime novita'. La #Serie C continua a vedere stravolte le classifiche dei suoi tre gironi. Non soltanto per i risultati legati al rettangolo verde, ma anche per questioni extra- calcistiche. Serie C, altre penalizzazioni in arrivo La scorsa settimana, c'erano state tante penalizzazioni e poco fa è arrivata la notizia di una nuova: 2 punti di penalita' inflitti al Matera che in ...

Serie C - squadra allo sbando ed esonero ufficiale : scelto il nuovo mister : Altra sconfitta e squadra allo sbando. Non accade di rado una situazione simile nei finali di stagione in Serie C: anzi, negli ultimi anni è accaduto molto spesso con squadre che hanno buttato letteralmente una promozione in cadetteria che sembrava vicinissima durante tutta la stagione. Questa volta è il turno del Livorno che è in un periodo nero, viene da tre sconfitte consecutive ed ora rischia seriamente di compromettere la stagione. Dopo ...

Il Miracolo in onda a Maggio su Sky Atlantic : data ufficiale della Serie con Guido Caprino : Sta per aprirsi un'era, quella di Niccolò Ammaniti prestato alle serie tv, che sicuramente registrerà risultati importanti a cominciare da Il Miracolo. L'attesa serie originale debutterà su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno proprio il mese prossimo, a Maggio, e occuperà la prima serata del martedì dall'8 Maggio. Manca un mese al debutto della serie e il pubblico è in attesa di vedere il primo trailer ufficiale che avrà come protagonista Guido ...

Ufficiale : Serie C - arriva un nuovo esonero a sorpresa nel girone C : In Serie C le notizie non mancano mai e tra loro non mancano le sorprese. Non soltanto notizie legate al calcio giocato, ma anche alcune notizie dovute a penalizzazioni e deferimenti e ad esoneri che sono sempre di più e sono ormai oltre una ventina da inizio campionato, a conferma di quanto sia difficile questa competizione. Serie C, nuovo esonero Stavolta, un nuovo esonero arriva per una squadra del girone meridionale del campionato di Serie ...

Data ufficiale del matrimonio di Sheldon ed Amy in The Big Bang Theory : CBS annuncia i finali di stagione delle sue Serie : Il matrimonio di Sheldon ed Amy in The Big Bang Theory hanno finalmente una Data ufficiale. Sono ormai settimane che i fan stanno vedendo i loro amati protagonisti organizzare il matrimonio del secolo e se, in un primo momento, Sheldon sembrava pronto a fare tutto da sé relegando la sua fidanzata ad un ruolo marginale, alla fine ha deciso di fare il contrario, o quasi. I due hanno disquisito sulla scogliera da scegliere, su menù e invitati ma ...

Serie C Gubbio - ufficiale : esonerato Pagliari : Gubbio - Dino Pagliari non è più l'allenatore del Gubbio , club che milita nel girone B di Serie C . Fatele il pareggio interno contro il Renate. " L'As Gubbio comunica l'interruzione del rapporto di ...

Gli 'Scompigliati' e i 'Fedelissimi' scrivono una nuova pagina di storia - ufficiale il gemellaggio tra le due tifoSerie di Floridia e ... : Un traguardo importante ma soprattutto un segnale forte a tutto il mondo calcistico, alle città e alle istituzioni. Sabato il 'patto' verrà pubblicamente siglato in occasione della gara tra San Paolo ...

Ufficiale - Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A : I club hanno eletto all'unanimità il presidente di Banca Imi, banca del gruppo Sanpaolo L'articolo Ufficiale, Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : Inter-Napoli 0-0 - Koulibaly e Skriniar sono un muro - attaccanti in giornata no - sorpasso ufficiale della Juve [FOTO] : 1/16 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Serie C Livorno - ufficiale : Sottil ritira le dimissioni e allena : Livorno - Cambio di programma in casa Livorno : Andrea Sottil ha ritirato le dimissioni e quindi torna ufficialmente a guidare la sua squadra, in piena corsa per il salto dalla Serie C alle Serie B. "...

Una Serie di sfortunati eventi : Trailer ufficiale e poster della stagione 2 : Con queste parole Netflix presenta il Trailer ufficiale e la locandina promozionale della seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi , disponibile in streaming dal 30 marzo. Un po' più lungo ...

Lost in Space : Trailer ufficiale e poster della nuova Serie tv Netflix : Dopo aver esplorato alcuni dei luoghi più affascinanti della Terra, in epoche passate, presenti e future, il prossimo 13 aprile il servizio di video in streaming si avventurerà nelle profondità dello ...