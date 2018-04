Serie A Chievo | Dainelli | «Il Torino è in un buon momento di forma»

Serie A Napoli-Chievo 2-1 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli soffre molto nel match interno con il Chievo ma grazie ad un grande finale di gara riesce a conquistare i tre punti, rimanendo in scia della Juventus . Ospiti in vantaggio al 28' ...

Probabili formazioni/ Napoli Chievo : quote - le ultime novità live ( Serie A 31^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Chievo : le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Al San Paolo Sarri deve fare a meno degli squalificati Raul Albiol e Jorginho(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 03:50:00 GMT)

Serie A Chievo - Maran sfida il Napoli : «Possiamo fermarlo come all'andata» : VERONA - All'andata finì senza gol: nell'almanacco entrò uno 0-0. Rolando Maran , l'allenatore del Chievo , ha presentato così la sfida di ritorno contro il Napoli , che stavolta andrà in scena al San ...

Biglietti Napoli-Chievo (8 aprile) : come acquistare i tickets della 31ma giornata di Serie A : Domenica 8 aprile si giocherà Napoli-Chievo, match valido per la 31^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio San Paolo, i partenopei torneranno in campo dopo il dolorosissimo pareggio col Sassuolo che ha permesso alla Juventus di allungare in testa alla classifica: ora i ragazzi di Maurizio Sarri inseguono i bianconeri a quattro punti di distacco e non vogliono perdere ulteriormente terreno per continuare a sognare lo scudetto. Gli ...