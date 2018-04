Serie A | Bologna solidale | una scuola calcio per disabili

Basket - Serie A 2018 : Alessandro Gentile fuori due settimane. Si complica la corsa ai playoff della Virtus Bologna : Sarà un finale di stagione piuttosto complicato per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno della sua stella, Alessandro Gentile. L’ala ha rimediato un infortunio nel corso della partita persa sabato sera contro Cantù, in cui tra l’altro, proprio una sua palla persa era costata l’ultimo possesso alla squadra bolognese. Il problema coinvolge la zona del gluteo ed è di natura muscolare: c’è un ematoma non ancora ...

Serie A Bologna - Donadoni perde Donsah per un mese : Bologna - Brutte notizie per il Bologna . Gli esami svolti da Godfred Donsah "hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio destro, accusato domenica a Crotone ". Resterà ai box un mese. "I tempi ...

Serie A Bologna - in vista del Verona squadra in ritiro : Bologna - Il ko di Crotone , il sedicesimo stagionale, non è passato inosservato in casa Bologna : la dirigenza rossoblù ha infatti deciso di mandare la squadra in ritiro da domani sera, almeno fino ...

Video/ Crotone Bologna (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Crotone Bologna (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Agli squali basta la rete di Simy al 25'.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:04:00 GMT)

Serie A Bologna - Donadoni : «La sconfitta? Sono io il responsabile…» : Roberto Donadoni non cerca scuse: "Direi che la partita non è stata interpretata come avevamo in mente di fare, come l'avevamo preparata durante la settimana - spiega l'allenatore a Sky Sport - Le ...

Serie A 31esima giornata torna a vincere il Crotone contro il Bologna : Serie A 31esima giornata torna al successo il Crotone contro il Bologna. Crotone 1 Bologna 0 Marcatori: Simy 25° Crotone

Basket Serie A - Culpepper fa volare Cantù : i brianzoli espugnano Bologna : La Red October Cantù batte 88-83 nell'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A Postemobile

Basket - 25a giornata Serie A 2018 : Cantù sbanca Bologna. Randy Culpepper affonda la Virtus nel finale : L’anticipo della 25a giornata della Serie A premia la Red October Cantù, che ha sbancato il PalaDozza battendo la Virtus Bologna per 83-88. Un colpo fondamentale in ottica playoff per la squadra lombarda, che in questo modo ha agganciato in classifica proprio le V nere, oramai completamente riassorbite dalle inseguitrici. A decidere è stato Randy Culpepper, autore di 15 punti ma soprattutto di un canestro di importanza capitale per ...

DIRETTA /Virtus Bologna Cantù (83-88 finale) streaming video e tv : Cantù di stretta misura (basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaDozza per la 25^ giornata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:26:00 GMT)

Diretta / Virtus Bologna Cantù (61-65) streaming video e tv : risultato live - Cantù allunga (basket Serie A) : Diretta Virtus Bologna Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaDozza per la 25^ giornata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:02:00 GMT)

DIRETTA / Virtus Bologna Cantù (44-43) streaming video e tv : risultato live - rimonta felsinea (basket Serie A) : DIRETTA Virtus Bologna Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaDozza per la 25^ giornata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Diretta / Virtus Bologna Cantù (22-22) streaming video e tv : risultato live - subito parità (basket Serie A) : Diretta Virtus Bologna Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaDozza per la 25^ giornata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:01:00 GMT)

DIRETTA / Virtus Bologna Cantù (0-0) streaming video e tv : risultato live - palla a due (basket Serie A) : DIRETTA Virtus Bologna Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaDozza per la 25^ giornata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:12:00 GMT)

Serie A - la lotta per non retrocedere entra nel vivo : da Bologna a Benevento - si salvi chi può : ... chi schierare ruolo per ruolo Benevento-Juventus probabili formazioni: le ultime dal Vigorito Juventus, Marotta blinda Allegri: 'Resterà al 100%' Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi ...