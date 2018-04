Serie A Atalanta | lavoro a parte per Palomino

Serie A Atalanta - personalizzato per Spinazzola - Ilicic e Rizzo : BERGAMO - Ripresa dei lavori in casa Atalanta , dopo i due giorni di riposo a seguito del pareggio di sabato con la Spal. I nerazzurri si sono ritrovati al centro Bortolotti di Zingonia. Una seduta d'...

Serie A Atalanta - Ilicic - Rizzo e Spinazzola : personalizzato : BERGAMO - Ripresa dei lavori in casa Atalanta , dopo i due giorni di riposo a seguito del pareggio di sabato con la Spal. I nerazzurri si sono ritrovati al centro Bortolotti di Zingonia. Una seduta d'...

Video/ Spal Atalanta (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Spal Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 31^ giornata. Ci pensa De Roon del dischetto a salvare la formazione di Gasperini. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:58:00 GMT)

Biglietti Atalanta-Inter (14 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Sabato 14 aprile si giocherà Atalanta-Inter, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena una partita con vista sull’Europa: i padroni di casa sono in piena corsa per un posto nella prossima Europa League, gli ospiti andranno a caccia di una vittoria fondamentale in ottica Champions League. La Dea va a caccia del colpaccio contro i meneghini che se la devono vedere nella lotta a ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Punto da non sottovalutare» : FERRARA - "Non è stata una battuta d'arresto, fare risultato a Ferrara è difficile per tutti di questi tempi" . Il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , commenta così il pareggio in casa della Spal , a ...

Serie A Spal-Atalanta - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : FERRARA - L' Atalanta scende in campo per il riscatto e per riprendere la corsa verso la prossima edizione dell'Europa League. La Spal , invece, cerca altri punti salvezza dopo aver fermato la ...

Serie A Spal - Semplici : «Atalanta? Sarà difficile» : FERRARA - "Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono buone: contro l' Atalanta Schiattarella non ci Sarà per una distorsione. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare. Con lui anche ...

Serie A Spal - Semplici : «Atalanta? Subito dietro le big» : FERRARA - "Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono buone: contro l' Atalanta Schiattarella non ci sarà per una distorsione. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare. Con lui anche ...

Serie A - Caldara : «La Juventus? Prima l'Europa con l'Atalanta…» : BERGAMO - "La Juventus ? Spero di esserne all'altezza, ma ho ancora un mese e mezzo da spendere all' Atalanta ed è il più importante, perché raggiungere un'altra volta l'Europa League sarebbe la ...

Video/ Atalanta Sampdoria (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Atalanta Sampdoria (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita. I blucerchiati tornano a vincere e si riprendono il settimo posto in Serie A agganciando proprio la Dea(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:26:00 GMT)

Serie A - i recuperi : colpacci Sampdoria e Fiorentina - Atalanta e Udinese ko in casa : colpacci esterni di Sampdoria e Fiorentina , con vista sesto posto ed Europa League , nel recupero della 27esima giornata di campionato rinviata per la morte di Davide Astori . I blucerchiati vincono ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Demeriti nostri nei loro gol» : BERGAMO - "Abbiamo fatto una buona gara. Non tutti i giocatori erano lucidi. Abbiamo avuto anche delle opportunità per andare in rete" . Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , al termine della ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Commessi troppi errori» : BERGAMO - "Abbiamo fatto una buona gara. Non tutti i giocatori erano lucidi. Abbiamo avuto anche delle opportunità per andare in rete" . Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , al termine della ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Atalanta? Un successo che pesa» : Una vittoria fondamentale in ottica Europa League per i blucerchiati: "Questo successo è molto pesante - ha spiegato l'allenatore Marco Giampaolo a Sky Sport - avevamo tante assenze e non era facile. ...