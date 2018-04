SCUOLA Studentessa si uccide perché non ha finito gli esami | chi ci salva dall' errore di

ilsussidiario

: La studentessa americana di sfp, che ospiteremo a scuola il mese di maggio, nella mail di presentazione mi ha scrit… - Sara_1083 : La studentessa americana di sfp, che ospiteremo a scuola il mese di maggio, nella mail di presentazione mi ha scrit… - AndreaParovel : 'La lettera del professore alla studentessa suicida' - zazoomblog : Capezzoli troppo sporgenti la scuola impone i cerotti sul seno alla studentessa 17enne - #Capezzoli #troppo… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Giada si è suicidatanon ha retto alla vergogna di non avereglie di non potersi laureare. Diventare un'altra persona è equivalso a morire. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:10:00 GMT)/ Finge la laurea, poi si suicida: quando il falso "io" non dà scampo, di L. Campagner/ Lo spazio sacro dove i bambini insegnano ai grandi, di C. Bagnoli