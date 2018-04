Scuola materna devastata | i tre autori identificati hanno 12 e 13 anni

Monza - nuovo caso di maltrattamento in una Scuola materna : L’episodio è avvenuto nella città di Monza. Una maestra di scuola materna prendeva a calci sui piedi i piccoli alunni dell’istituto, di età compresa tra i quattro e i sei anni. Come se questo non bastasse, la donna era solita spingere i bambini dalle sedie, quando notava che questi si sedevano in maniera scomposta. I […] L'articolo Monza, nuovo caso di maltrattamento in una scuola materna proviene da scuolainforma.

Monza : maestra di Scuola materna arrestata per maltrattamenti : Ennesimo caso di maltrattamenti a bambini piccoli. I carabinieri della frazione di Varedo in provincia di Monza hanno arrestato una maestra d'asilo di 45 anni, per maltrattamenti su minori. La donna è stata accusata di avere, più di cento volte tormentato i suoi piccoli allievi durante lo svolgimento delle sue lezioni, mentre prestava servizio presso la scuola materna del paesino. In particolare, la sospettata aggrediva verbalmente e ...

Trapani - ragazzini vandalizzano una Scuola materna : Vandalizzata a Trapani la scuola di via Verdinais, dell'istituto comprensivo Pertini, nel quartiere Sant'Alberto. Alcuni ragazzini sono entrati nella scuola devastando un'aula e il tutto in pieno ...

Roma - presunti abusi su bimbe : arrestato maestro di una Scuola materna : I carabinieri di Roma hanno arrestato un maestro di una scuola materna di 25 anni, ritenuto responsabile di abusi sulle sue bimbe. Le indagini dei militari del Nucleo Investigativo sono scattate in ...

Rubati otto computer in Scuola elementare e materna : Persone non identificate hanno rubato otto computer nella scuola elementare e materna 'Codignola' di via XXV aprile, a Crotone. I malviventi dopo essere riusciti ad entrare nell'edificio hanno ...

Tenta furto in mensa Scuola materna : Carabinieri lo arrestano : Roma – Carabinieri arrestano 31enne intendo a rubare dentro asilo Roma – Un 31enne romano è stato colto sul fatto dai Carabinieri della Stazione Roma... L'articolo Tenta furto in mensa scuola materna: Carabinieri lo arrestano proviene da Roma Daily News.

Minacciavano e spaventavano bambini di una Scuola materna di Pomezia : arrestate tre maestre : I bambini più vivaci venivano ripresi con forza dalle maestre e subivano insulti quali "il brutto", "il cattivo". Le intercettazioni hanno svelato che le maestre Minacciavano i bambini dicendo loro che i genitori non li avrebbero più ripresi per portarli a casa e li avrebbero lasciati a scuola. Altri bimbi risultano dalle immagini essere stati strattonati per le braccia e per il grembiule e uno di loro tirato per i capelli