Scuola | il 2 e 3 maggio mobilitazioni in vista

NoiPa - ancora ritardi per aumenti ed arretrati?/ Comparto Scuola : poche speranze per aprile. Rinvio a maggio? : Il NoiPa interviene sulla possibilità che nei cedolini di aprile siano corrisposti aumenti e arretrati nel Comparto della scuola : basse le possibilità che vengano elaborati i pagamenti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Scuola - 50 mila insegnanti iscritti al concorso per docenti abilitati : la maggior parte viene dal Sud : Quasi 50 mila insegnanti hanno fatto domanda di parte cipazione al concorso per docenti abilitati delle scuole medie e superiori. Da una prima analisi dei dati, il numero maggior e di richieste è stato presentato al Sud (23.476), seguito dal Nord (17.036) e dal Centro (9.389). A livello regionale invece, è la Campania ad avere il record di istanze inoltrate: 7.352. Seguono Lombardia (7.161), Sicilia (6.340) e Lazio (4.797). Il bando, aperto nel ...

Sparatoria a Scuola : uccisa una ragazza di 17 anni. "Si sarebbe diplomata a maggio" : Una ragazza di 17 anni è stata uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in seguito ad una Sparatoria avvenuta in una scuola dell'Alabama. La polizia, intervenuta sul posto, ha...

Diritti dei disabili - i primi due anni di Centro Antidiscriminazione a Milano : “Vittorie maggiori in Scuola e sanità” : Sono 2.543 le segnalazioni di presunti episodi di discriminazione basati sulla disabilità arrivate da tutta la Lombardia al Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi (CAFB) della Lega per i Diritti delle persone con disabilità (LEDHA) nei primi due anni di attività gratuita. Nel corso della quale i legali del Cafb hanno gestito 470 casi di discriminazione ai danni di persone con disabilità in linea con gli obiettivi del Centro inaugurato il 25 ...