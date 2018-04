Scommette sulla Roma per errore | vince 42 000 euro

Meglio Scommettere sulla Notte degli Oscar che sui risultati elettorali. Qualche vittoria la puoi perfino spuntare : Sospetto che più di qualcuno, come me, abbia fatto mattina con gli Oscar soprattutto per rinviare l'impatto con i risultati elettorali. Non si può baloccarsi con il maxi show hollywoodiano alla svolta dei 90 anni senza provare a riempire al buio, cioè prima, tutte le caselle delle statuette.Ho dovuto correggere solo due titoli. Ma non mi dispiace. In tanti abbiamo sognato un "coup de theatre" che facesse trionfare a sorpresa ...