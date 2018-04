Schianto aereo in Algeria | le vittime sono almeno 257

Siria : Mosca - 39 i morti nello Schianto dell'aereo militare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

“Tutti morti”. Terribile Schianto aereo. Inutile ogni soccorso. La notizia battuta poco fa : Nuova, Terribile tragedia dell’aria. Per cause ancora da accertare un aereo con a bordo 32 persone, 26 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, si è schiantato al suolo. Non ci sono sopravvissuti. Secondo quanto si apprende, l’aereo avrebbe perso quota bruscamente in fase di atterraggio per poi impattare con il suolo. A dare la notizia, confermata poi dai media di tutto il mondo, sono state alcune agenzie russe. L’incidente si è verificato ...

Iran - Schianto aereo : morti 66 passeggeri : 9.42 Sono tutti morti i 66 passeggeri dell' aereo della compagnia Iraniana Aseman che si è schiantato nel sud del Paese dopo essere partito da Teheran. Lo riferisce la tv di Stato che cita il portavoce della compagnia aerea. L'aereo, che stava volando da Teheran verso la città sud-occidentale di Yasouj,è precipitato nella zona montuosa di Samirom, a circa 450 chilometri a sud della capitale, Teheran. Non sono ancora noti i motivi ...

Lo Schianto dell'aereo russo : i rilevatori di velocità erano ghiacciati : Il pilota ha ricevuto informazioni errate sulla velocità di volo: è quanto ipotizza l'Interstate Aviation Committee in base alle "analisi preliminari" delle scatole nere. L'Antonov 148 della Saratov Airlines è precipitato domenica 5 minuti dopo il decollo: tutti morti i 71 a bordo

Aereo russo precipitato : il video dello Schianto - : L'incidente a 70 chilometri da Mosca quattro minuti dopo il decollo. Nessuna delle 71 persone a bordo si è salvata. Le autorità hanno recuperato le due scatole nere

Incidente aereo in Russia : trovata la seconda scatola nera - ecco una delle prime ipotesi sulla causa dello Schianto [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

“Sono tutti morti”. Terribile Schianto aereo - precipita un volo di linea. “Equipaggio e passeggeri non avevano alcuna chance di sopravvivere” : Un aereo dell’aviolinea russa Saratov Airlines è precipitato alla periferia di Mosca. Nessuna chance di sopravvivenza per le 71 persone a bordo: 65 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Non sono ancora chiare le ragioni dell’incidente anche se per l’agenzia Interfax l’aereo si sarebbe scontrato con un elicottero del servizio postale poco dopo il decollo. Il ministero russo dei Trasporti sta vagliando diverse ipotesi: dalle ...