Scegliere l’arredamento di design per la camera da letto

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Un arredamento diper ladapuò avere successo unicamente a patto che non si attribuisca una eccessiva importanza alstesso: nel caso in cui esso risulti troppo centrale, infatti, si corre il rischio di non occuparsi in maniera equilibrata dello stile del resto dell’ambiente. Un ruolo di primo piano, per esempio, è quello svolto dalla decorazione murale che si trova sopra la testata del: una soluzione che è sempre di moda è quella che chiama causa lo specchio, ma altrettanto gettonati sono i quadri e i dittici. Nulla vieta, in ogni caso, di optare per interventi che migliorino e aumentino la funzionalità della stanza. Una mensola è tanto economica quanto pratica, e permette di conservare libri e cd, ma anche i documenti, le chiavi di casa, le foto a cui si tiene di più e gli oggetti più cari: insomma, un elemento che è al tempo stesso concreto e ...