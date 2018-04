SCANDAL - “People Like Me” Recensione 7x16

lostinaflashforward

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La terzultima puntata di, intitolataMe”, è quella della resa dei conti tra due personaggi che si somigliano sotto molti punti di vista e che hanno fatto di tutto pur di ottenere il potere. Cyrus e Olivia finalmente sono arrivati ad un confronto. Il Vice Presidente è stato rapito e rinchiuso in una stanza dopo che Mellie ha chiesto alla Pope di eliminare l’uomo e di salvare la presidenza. Anche se con grande fatica Olivia ha deciso di aiutare la Grant e di eliminare Cy con un piano un po' troppo elaborato per essere realmente realizzato. La donna ha deciso di imprigionare il Vice Presidente e rubargli il cellulare per cercare le prove che lo incriminano per il dirottamento dell’Air Force Two. Nel caso in cui la testimonianza di un suo coinvolgimento non fosse reperibile, Olivia lo ucciderebbe avvelenandolo. La richiesta di Mellie risulta incoerente, Il Presidente ...