Saranno le donne ad accompagnare nel 2020 Parma a diventare Capitale della cultura

“Sono ai ferri corti”. D’Urso-Toffanin è rissa. Da tempo si vocifera di una strana rivalità tra le due conduttrici : “Sono donne di potere - Saranno scintille”. Adesso Carmelita (che non ha peli sulla lingua) esce allo scoperto e dice come stanno le cose : tremano i muri : O la ami, o la odi ma un fatto è certo: Barbara D’Urso è la regina incontrastata della domenica. Da quando è iniziata la stagione di Domenica Live, la conduttrice non ha perso un colpo e il suo programma straccia tutti gli altri. Certo a dargli una mano ci si sono messe anche le sorelle Parodi, la Domenica In di Cristina non convince e nonostante gli sforzi di tirare su gli ascolti, i telespettatori continuano e preferire la concorrenza ...