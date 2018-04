San Nilo Grottaferrata pattinaggio | dodici titoli italiani

NBA 2018 : Golden State domina San Antonio - show di Anthony Davis. Danilo Gallinari oltre i 20 punti : C’era attesa, in vista della nottata odierna della stagione regolare dell’NBA 2018 , per lo scontro diretto tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Pur dopo un primo quarto tutto in favore degli Speroni, i campioni NBA in carica hanno stretto le viti della difesa, interrompendo il flusso offensivo di Aldridge e compagni, pur continuando con ottime medie realizzative che li hanno portati prima al sorpasso e successivamente a ...

C’è posta per te : AlesSandro Florenzi piange per la storia di Danilo : Alessandro Florenzi si commuove a C’è posta per te Questa sera Maria De Filippi è tornata in onda con la terza puntata di C’è posta per te. Come di consueto, la puntata si è aperta con un regalo. I calciatori della Roma Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi sono stati la sorpresa che Danilo ha voluto fare al padre Palmiro. Due anni e mezzo fa il fratello di Danilo ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Da quel giorno, ...