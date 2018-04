Salvini : “Pronti a governare da soli” : Terni, 11 apr. – (Adnkronos) – Si infiamma la vigilia delle consultazioni. Da Terni, nel suo discorso di presentazione del candidato sindaco leghista. Matteo Salvini manda un messaggio inequivocabile: “Io ascolto tutti ma non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno” e, nel caso, “siamo in grado di governare anche da soli”. Dunque, “extrema ratio, ci facciamo carico noi di tutti”.Il leader ...

L'extrema ratio di Salvini : "Al Governo pronti ad andare anche da soli" : "La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno, le vie sono due: o andiamo al voto e penso che vinceremo da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure come extrema ratio andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini presentando il candidato sindaco di Terni. A chi gli chiede se punta a cercare i voti in ...

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....

Salvini : "A Mattarella dirò che noi siamo pronti" : Quando salirà al Colle, Matteo Salvini dirà al Capo dello Stato "che siamo pronti". "Poi - precisa - servono i numeri. Li avremo con chi pensa sia giusto stare dalla parte dei cittadini perbene e con chi vuole creare lavoro". Sull'ipotesi di accordo con il M5s: "Vediamo se da parte loro ci sono solo chiacchiere o voglia di risolvere i problemi sul serio". Infine, ai suoi fan su Facebook: "Che dite su un governo Lega-M5s? Fatemelo sapere".

Governo : Salvini - noi siamo pronti : ANSA, - ROMA, 25 MAR - "Via legge Fornero e spesometro, giù tasse e accise, taglio degli sprechi e spese inutili, riforma della scuola e della giustizia, legittima difesa, revisione dei trattati ...

Matteo Salvini : "Pronti ad aprire un tavolo pur di risolvere la situazione velocemente" : "Se c'è un tavolo da riconvocare siamo pronti anche tra un quarto d'ora pur di risolvere la situazione velocemente". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo la richiesta di Luigi Di Maio di un tavolo tra i capigruppo. "Siamo pronti a fare tutto, tavoli e tavolini", ha aggiunto."Se c'è da ridiscutere col Pd o coi 5 Stelle - ha continuato Salvini -, siamo disponibili a ridiscutere sia col Pd che coi 5 Stelle. Vogliono ...

Nunzia De Girolamo : 'Pezzi di Forza Italia pronti ad andare con Matteo Salvini' : ' Forza Italia come partito che ha contribuito al successo della coalizione avrà la seconda carica dello Stato e Matteo Salvini dimostra di essere un buon leader è il primo passo per andare oltre la ...

Governo M5S e Lega? Di Maio e Salvini Pronti a dire sì Video : Primo contatto ufficiale tra #Luigi Di Maio e #Matteo Salvini. I vincitori delle scorse elezioni politiche si sono parlati a telefono per sbrogliare la matassa legata alle presidenze delle Camere. Un colloquio breve ma ricco di spunti, una sorta di prova generale di ciò che potrebbe avvenire nelle prossime e attesissime settimane. M5S e Lega hanno confermato, attraverso le idee e il linguaggio dei loro leader indiscussi, feeling e convergenze ...

Salvini - “PRONTI A IGNORARE TETTO 3%”/ E su Juncker : “Preoccupato per l'Italia? Mi dispiace per lui” : SALVINI, "mai nella vita con Renzi": il leader della Lega da Strasburgo chiude ad un governo col Pd. La strategia: un governo sui temi cari al centrodestra. Oggi l'incontro con Berlusconi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:49:00 GMT)

"Pronti a ignorare tetto 3%" - Salvini sfida l'Ue : ... restituendo il diritto alla pensione a milioni di italiani, a riportare l'aliquota fiscale al 15%, che è l'unico modo per far ripartire l'economia nel Paese, e a permetterci di tornare a controllare ...