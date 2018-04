Salvini premier? Esiste un piano Lo spiega Gene Gnocchi al leader della Lega in questa

Salvini - Berlusconi - Meloni : perchè Di Maio non sarà mai premier : E' stato un vertice veloce, quello di domenica ad Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni . Ma l'esito è più sostanziale di quanto si possa intendere dalla breve nota rilasciata dai tre leader al ...

[Il retroscena] La trappola per incastrare Salvini : accettare l'incarico di premier al buio : C'eravamo tanto amati, già. Ma poi le cose cambiano e oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno più molto d'accordo. Soltanto un anno fa erano "una cosa sola", al punto che lavoravano al progetto ...

Vertice ad Arcore : "Premier espressione del Centrodestra". Ma Salvini strizza l'occhio al M5S : Il Centrodestra oggi si è riunito a casa di Silvio Berlusconi ad Arcore per ribadire la propria unità in vista delle nuove consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e alla fine del Vertice i tre leader, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e il padrone di casa, hanno diramato una nota ufficiale nella quale si legge:"Elementi imprescindibili: premier espressione dei partiti di centrodestra, unità coalizione e rispetto dei ...

Salvini - Berlusconi e Meloni : “Centrodestra deve formare il governo e indicare il premier” : Al termine del vertice di Arcore tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni i tre leader definiscono la linea del centrodestra in vista delle prossime consultazioni: il compito di formare il governo spetta alla coalizione che ha preso più voti (la loro) e il centrodestra dovrà indicare il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Salvini apre a un governo a tempo : “Ma io devo essere il premier” : La palla per la formazione del governo è passata dall’altra parte del campo con Luigi Di Maio che ha aperto il forno del Pd. In questo momento i leader del centrodestra rimangono a guardare, soddisfatti: i 5S non sono riusciti a dividerli mentre ci sono riusciti con i Democratici. Detto questo, però, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Melo...

Giulio Tremonti premier - ecco perché metterebbe d'accordo Salvini e Di Maio su economia ed Europa : Nessuna liberalizzazione, niente privatizzazioni e tagli delle tasse con Tremonti ministro dell'economia. Di fatto, potrebbe essere stato la rovina politica del centro-destra berlusconiano, che in ...