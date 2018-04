Salvini per ora non ritira la querela La Lega vuole le scuse di don Alberto

Matteo Salvini pronto a scaricare Silvio Berlusconi : perché lo può fare dopo il 29 aprile : Mentre si allontana un'ipotesi di intesa di governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , ad Arcore il centrodestra prova a ricompattarsi. Un tentativo che però non dura molto visto che il leader della ...

Amedeo Laboccetta avverte Matteo Salvini : 'Quando Gianfranco Fini ha deciso di non fumare più ha perso colpi' : Ancora una volta Vittorio Feltri ha ragione, anche quando affronta temi fumosi come il tabacco, le Marlboro. Ed i tormenti di Matteo Salvini . Sottolineare che il fumo fa malissimo è un'ovvietà. Ma è ...

M5s - Lezzi : “Salvini sta perdendo una grande occasione andando con Berlusconi. Pd? Dialoghi con noi sui temi” : “Salvini? Sta perdendo una grande occasione. Se davvero vuole il cambiamento, non può ottenerlo insieme con Berlusconi“. Così a Ecg Regione (Radio Cusano Campus) la senatrice del M5s, Barbara Lezzi, si pronuncia sulla liason Lega-Forza Italia e spiega: “Berlusconi ha governato negli ultimi anni e ci ha lasciato un’eredità pesantissima, dalla legge Fornero all’ultimo aumento dell’Iva. Non voglio mettermi al ...

Campagna elettorale : la coperta di Linus di Salvini e Di Maio : Si vede lontano un chilometro che quello hanno in mente, che vogliono fare quello e basta, che stanno bene se la giornata è modellata su quel tipo di appuntamenti. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono animali da Campagna elettorale e in quell'acqua vogliono nuotare dalla mattina alla sera.Lo si vede plasticamente in questi giorni (che i vecchi politici della Prima Repubblica avrebbero trascorso a Roma senza mollare il Palazzo per nessuna ...

Governo : Berlusconi il tappo - quale sbocco per Salvini e Di Maio? : A pochi giorni dal secondo giro di consultazioni, le posizioni dei principali partiti restano abbastanza rigide

Di Maio : vedere ora Salvini per cosa? Aspetto tutto il Pd : Roma, 10 apr. , askanews, 'La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di ...

Silvio Berlusconi - l'ossessione del Cav per i dettagli : 'Visto come sta male Salvini con la giacca aperta? La chiuda' : Silvio Berlusconi non ha perso l'ossessione per i dettagli, anche quando è in tribunale, stavolta però da vittima. Ieri il Cav era a Tempio Pausania per l'udienza del processo contro il fotografo ...

"Per fare cosa? Ora non ha senso". Luigi Di Maio scettico su un nuovo incontro con Matteo Salvini : Un nuovo incontro con Salvini prima di tornare al Colle? "La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di contratto di governo partirà dai nostri temi. Poi inizierà la contrattazione con gli altri". Lo dice Luigi Di Maio intervistato dal Fatto Quotidiano.Incontrerà Salvini, sì o ...

Italia fuori dall'euro e più deficit per crescere : Marco Zanni - europarlamentare vicino a Salvini : ... L'economista e neo-deputato della Lega, Claudio Borghi, propone l'emissione di 'minibot' per iniettare liquidità monetaria nell'economia Italiana, aggirando i limiti fiscali concordati a Bruxelles e ...

Meloni : “Chiederemo il mandato per Salvini” : In via del secondo giro di consultazioni Giorgia Meloni anticipa. “Chiederemo al presidente della Repubblica di avere il mandato per

Salvini - Berlusconi - Meloni : perchè Di Maio non sarà mai premier : E' stato un vertice veloce, quello di domenica ad Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni . Ma l'esito è più sostanziale di quanto si possa intendere dalla breve nota rilasciata dai tre leader al ...

Tensioni da spareggi elettorale : Di Maio e Salvini in tour per le regionali - secondo giro consultazioni in fondo alla settimana e al buio : La pausa di riflessione del weekend, seguìta al primo giro di consultazioni dei partiti con Sergio Mattarella, non produce passi in avanti. buio pesto sul 'governo che verrà', mentre inizia la settimana del secondo giro di consultazioni. Tutto fermo, tanto che dal Colle ancora non hanno decidono quando inizia questo secondo round e non escludono di convocare i leader solo venerdì e sabato e non giovedì e ...

Meloni - Fdi - : mandato a Salvini per cercare voti alle Camere : Roma, 9 apr. , askanews, 'Chiederemo al presidente della Repubblica di avere il mandato per provare a formare il governo con chi ci sta. Ci sono visioni diverse: io dico che dobbiamo andare in ...