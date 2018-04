Salvini-M5S - asse sulle Camere. Di Maio : «Passi avanti per il governo. Berlusconi deve lasciare ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Di Maio-Salvini : camere siano operative M5S a Berlusconi : ora tocca ai giovani : Lega e 5Stelle hanno concordato di votare alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato del Carroccio Nicola Molteni

Di Maio-Salvini : camere siano operative Leader M5S : Berlusconi lasci ai giovani : Lega e M5S hanno concordato di votare alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato del Carroccio Nicola Molteni

Telefonata Salvini-Di Maio 'Accordo perché il Parlamento sia operativo presto'. Leader M5s insiste 'Cavaliere lasci fare governo nuove ... : Politica Salvini: "Di Maio? Se mi chiama, rispondo". La replica: "Con tutto il centrodestra non faremo nulla" di MONICA RUBINO

Telefonata Salvini-Di Maio : «Camere subito operative». Il leader M5S : «Berlusconi lasci spazio ai giovani» : Nuovo accordo tra Salvinie Di Maio. Il leader della Lega e il numero uno dei Cinque Stelle, si apprende in nota congiunta, si sono sentiti al telefono e «con spirito di collaborazione per rendere ...

Intesa Salvini-Di Maio - Camere operative subito. Leader M5s a Berlusconi : 'Lasci fare governo a nuove generazioni' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini , si apprende in nota congiunta di Lega e M5S, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno ...

Telefonata Salvini-Di Maio : «Camere subito operative». Il leader M5S : «Berlusconi lasci spazio ai giovani» : Intesa sul leghista Molteni per la presidenza della commissione speciale a Montecitorio: l’accordo raggiunto per poter varare il Def, il Documento di programmazione economica e finanziaria

M5s - Alessandro Di Battista vergognoso : 'Silvio Berlusconi male assoluto - Salvini e la Lega hanno paura dei ricatti' : ' Silvio Berlusconi è il male assoluto'. A dirlo è Alessandro Di Battista , ex deputato del Movimento 5 Stelle oggi in pausa di riflessione , per una legislatura, : come dire, dal veto di Luigi Di ...

Sondaggi Politici/ Nuove Elezioni oggi : M5s +2% - Salvini cresce - crollo FdI e LeU : Sondaggi Elettorali Politici: nuovo governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:35:00 GMT)

Governo - Di Battista - M5S - : «Berlusconi male assoluto. Come può Salvini parlare di legalità?» : «In un momento - affermano - nel quale la politica è chiamata a essere responsabile e rispettosa, sarebbe auspicabile che dai dirigenti del Movimento 5Stelle arrivassero parole chiare e definitive di ...

Lega e M5S volano nei sondaggi : Salvini cannibalizza il bacino elettorale di Forza Italia : Gli ultimi sondaggi condotti da Euromedia research evidenziano una continua crescita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. A farne e spese. per quanto riguarda il centrodestra, è Forza Italia, che rispetto al 4 marzo ha perso già l'1,5%.Continua a leggere

Governo - l’ipotesi Di Maio+Salvini. Lega e M5S possono allearsi? : Rebus Governo. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, non si vede ancora luce per la formazione del Governo. Proseguono le schermaglie politiche. E il “gioco” delle ipotesi sulle soluzioni per dare vita a un esecutivo. Il nodo restano i numeri. Nessuno ha una maggioranza parlamentare: per certi versi, con la nuova legge elettorale con cui si è votato, sostanzialmente ...

Governo - Salvini : pronti ad andare da soli se restano veti M5s : Roma, 11 apr. , askanews, Se non si trova un accordo per fare il Governo a causa dei veti dei Cinquestelle 'le vie sono solo due: o le elezioni dove sentendo l'aria che tira vinciamo da soli o, come ...

Governo - Salvini : "Ci andiamo da soli". Orlando : "M5S vuole dialogo? Rinunci alla Lega" : Via ai veti incrociati in attesa delle consultazioni di domani L'INTERVISTA / Toninelli: "Premier terzo non ha senso" CONSULTAZIONI / Orari e calendario Governo 2018, italiani stanchi dello stallo. E ...