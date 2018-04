Salvini | Italia si opponga a raid missili e bombardamenti Siria

Italia fuori dall'euro e più deficit per crescere : Marco Zanni - europarlamentare vicino a Salvini : ... L'economista e neo-deputato della Lega, Claudio Borghi, propone l'emissione di 'minibot' per iniettare liquidità monetaria nell'economia Italia na, aggirando i limiti fiscali concordati a Bruxelles e ...

Matteo Salvini a Stasera Italia su Rete 4 : Il nuovo approfondimento politico di Rete 4 si chiama “ Stasera Italia ”. Andrà in onda dal lunedì al sabato dalle 20.30

Di Maio : “Quando Salvini vorrà il bene dell’Italia ci faccia uno squillo”. Lui : “Incontro? Se mette veti è difficile” : “Quando Salvini vorrà governare per il bene dell’Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora disponibili a lavorare con lui al contratto di governo”. Luigi Di Maio risponde al leader del Carroccio dopo che il centrodestra, riuniti ad Arcore, ha ribadito la compattezza del centrodestra. Ovvero dopo che la Lega ha deciso di non mollare, almeno per ora, l’ex Cavaliere. Salvini ha replicato, soffermandosi sul fatto ...