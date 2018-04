Salvini - escludo incarichi a caso : ANSA, - BARI, 11 APR - "Non penso che il Presidente della Repubblica conferirà incarichi a caso a qualcuno che non ha una maggioranza ed oggi noi non l'abbiamo". Così il leader della Lega, Matteo ...

Governo - Salvini : “Tutto è possibile - escludo solo il Pd” : “Non ho la smania di andare al Governo: voglio mantenere fede agli elettori, lavoreremo nelle prossime settimane per trovare una maggioranza. escludo che ci sia il Pd. Di tutto il resto parleremo prossime settimane. Fatto escluso il Pd, tutto è possibile”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini incontrando la stampa estera rispondendo a chi gli chiede se sia possibile un Governo con il M5s. “Lavoriamo – aggiunge ...