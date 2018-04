Salvini esce allo scoperto | chiederà l’incarico da premier

Italia fuori dall'euro e più deficit per crescere : Marco Zanni - europarlamentare vicino a Salvini : ... L'economista e neo-deputato della Lega, Claudio Borghi, propone l'emissione di 'minibot' per iniettare liquidità monetaria nell'economia Italiana, aggirando i limiti fiscali concordati a Bruxelles e ...

Pizzarotti : "Di Maio e Salvini mi vogliono premier". Ma è solo un Pesce d'Aprile : E' evidentemente di buonumore Federico Pizzarotti, l'ex Cinque Stelle sindaco di Parma, che ha colto l'occasione del 1 aprile per lanciare una fake news autoironica. "Per trasparenza e onestà...

Pesce d'Aprile di Pizzarotti : 'Salvini e Di Maio mi vogliono premier' : "Ho ricevuto, verso le 23.30, una e-mail da Luigi Di Maio, con firma congiunta di Matteo Salvini, in cui si chiede esplicitamente la mia disponibilità ad accettare l'incarico di capo di un governo di ...

Cresce il consenso per Di Maio e Salvini e la tentazione delle urne : A che gioco stanno giocando Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Si inseguono nelle dichiarazioni, si rincorrono al telefono, ma non disdegnano di mettersi dei paletti al momento opportuno. Sembra quasi un balletto amoroso e infatti un writer li ha immortalati su un muro romano mentre si scambiano un bacio appassionato.Ma più che pensare alle pene d'amore i due leader usciti vincitori dalle urne stanno lavorando su come lanciare al meglio ...

Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Ed è Salvini (di fatto) a lanciarlo Governo - che cosa accade nella Lega : Primo punto. Domenica 25 marzo Matteo Salvini scrive sui social: il premier dovrà essere di Centrodestra. Secondo punto. Lunedì 26 marzo il segretario della Lega afferma: sono pronto a fare il presidente del Consiglio ma non dirò mai 'io o la morte'... Segui su affaritaliani.it

Bossi : Salvini non riesce a fare governo con Movimento 5 Stelle : Roma – Bossi: Salvini e Di Maio hanno entrambi mani bucate Roma – Di seguito le parole di Umberto Bossi, senatore della Lega. “Berlusconi si... L'articolo Bossi: Salvini non riesce a fare governo con Movimento 5 Stelle proviene da Roma Daily News.

Cresce l'ipotesi Salvini premier Si lavora sui nuovi 'responsabili' Il Mattarella-pensiero sul governo : governo Salvini più probabile del governo Di Maio. E' l'input che, ufficiosamente, arriva dai piani alti del Quirinale. Fonti di Forza Italia raccontano di contatti telefonici tra il Centrodestra e il presidente della Repubblica sugli equilibri politici in vista della formazione dell'esecutivo Segui su affaritaliani.it

Salvini esce allo scoperto : "Ragioniamo con i 5 Stelle sui presidenti di Camera e Senato" : Per le presidenze di Camera e Senato "sarebbe una follia fare il contrario di quello che gli italiani hanno scelto la settimana scorsa. Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni, non penso che sia molto difficile capire con chi si ragiona". Così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito delle presidenze di Camera e Senato, parlando alla scuola di politica della Lega a Milano. "Io farò tutto quello che è ...

Di Maio e Salvini insieme al Governo : il big della Lega esce allo scoperto Video : Una vera e propria bomba sul centro destra a sole 24 ore dai risultati delle elezioni politiche: a scagliarla non uno qualunque, ma Roberto Maroni, dalla consueta rubrica che tiene sul Foglio, il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. Tutto nasce da una riflessione sul finale delle elezioni che sicuramente sara' destinata a creare scompiglio. Commentando i risultati della tornata elettorale dello scorso 4 marzo [Video], il fresco ex Governatore ...

