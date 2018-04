Salvini e la mossa del cavallo

Nuovi colloqui - ultimi al Colle i 5 Stelle. La mossa di Mattarella spiazza Salvini : Convocazioni per giovedì e venerdì: Di Maio avrà la parola finale. In genere l’ultima delegazione ricevuta è quella che ha più probabilità di ottenere l’incarico

Nuovi colloqui - ultimi al Colle i 5 Stelle. La mossa di Mattarella spiazza Salvini : Convocazioni per giovedì e venerdì: Di Maio avrà la parola finale. In genere l’ultima delegazione ricevuta è quella che ha più probabilità di ottenere l’incarico

DIETRO LE QUINTE/ La mossa di Salvini che getta Di Maio in braccio a Renzi : Vertice ad Arcore, grigliata a Ivrea, Lega in Rai. Il centrodestra unito prova a mettere all'angolo Di Maio, con un governo di garanzia in cui tutti fanno un passo inDIETRO. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e del Pd per "bruciare" Di Maio, di A. Del DucaDIETRO LE QUINTE/ Di Maio premier e Renzi agli Esteri: il nuovo governo-Napolitano, di M. Maldo