Salvini | ' Come extrema ratio andremo al governo da soli'

Come andrà a finire tra Berlusconi e Salvini : Roma. "Quella di Alfano fu una scissione ministeriale, d'altri tempi. Stavolta non ci sono i margini. Forse alcuni lo tradirebbero, Berlusconi. Ma non lo tradiranno, perché non ci sarebbe dove andare. ...

Silvio Berlusconi - l'ossessione del Cav per i dettagli : 'Visto come sta male Salvini con la giacca aperta? La chiuda' : Silvio Berlusconi non ha perso l'ossessione per i dettagli, anche quando è in tribunale, stavolta però da vittima. Ieri il Cav era a Tempio Pausania per l'udienza del processo contro il fotografo ...

Salvini a Ischia nelle zone del terremoto : "Non prometto a vanvera come Renzi" : In Campania per le vacanze di Pasqua, il leader della Lega Matteo Salvini è andato a visitare l'isola di Ischia e le zone colpite dal terremoto del 21 agosto. Con lui i sindaci di Casamicciola e Lacco ...

L'ombra di Romano Prodi - terrore puro per Salvini : come possono farlo fuori : Romano Prodi cadde - era il 27 febbraio 2008 - per un voto, quello di Clemente Mastella . Del resto, all'epoca, il centrosinistra al Senato aveva solo 9 seggi di vantaggio. E ora che si formano i ...

Un italiano su tre vuole il governo M5S-Lega Di Maio preferito a Salvini Come premier : A quasi un mese dalle elezioni cosa rispondono gli italiani alle domande sui possibili scenari politici? Chi vedrebbero come premier? Quasi uno su tre ritiene che, tra le possibili forme di governo, la più utile al bene del Paese possa essere quella che vede come protagonisti i due vincitori, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, alla carica di president...

Di Maio non molla la premiership : "Conta la volontà del popolo : il 32% ha votato me come premier - il 17% per Salvini" : "Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. Oltre il 32% ha votato il M5S e il sottoscritto come premier. Non mi impunto per una questione personale, è una questione di credibilità della democrazia. E' la volontà popolare quella che conta. Farò di tutto affinché venga soddisfatta. Se qualche leader politico vuole ...

Paolo Becchi : 'Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la soluzione è una staffetta - come fecero Craxi e Andreotti' : Ci troviamo di fronte ad un bivio: un governo sostenuto in Parlamento da M5S e centrodestra , con Salvini azionista di maggioranza della sua coalizione, o in tempi ragionevoli nuove elezioni con una ...

Elezioni - Scanzi a Mieli : “Governo Di Maio-Salvini? Dura un anno”. “No - cinque. Come patto tra Berlinguer e Moro” : Vivace botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e l’ex direttore de Il Corriere della Sera, Paolo Mieli, sulla Durata della prossima legislatura. Secondo Mieli, il futuro governo durerà 5 anni, se non 10 in caso di riforma costituzionale: “Conviene sia a Di Maio, sia a Salvini. Il rapporto tra i due è Come quello di unità nazionale tra Berlinguer e Moro, negli anni ’70. ...

È possibile spostare i ministeri da Roma come propone Salvini? : ... su pressione della Lega Nord allora guidata da Umberto Bossi, inaugurato a Monza - all'interno della Reggia - delle 'sedi distaccate' di alcuni dicasteri, in particolare dell'Economia, della ...

Salvini : sì reddito cittadinanza come strumento contro disoccupazione : "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi ne è uscito allora sì". Lo ha detto il leader della Lega, ...

Brunetta (FI) : “Salvini ci deve rispetto - come Berlusconi ne ha avuto per la Lega dal ’94” : Brunetta, dopo lo strappo ricucito in extremis nel centrodestra, con l'elezione dell'azzurra Elisabetta Casellati, avverte: "Qui c’è in gioco l’esistenza del centrodestra, c’è in gioco l’esistenza di Forza Italia e del futuro del Paese".Continua a leggere

Grillo come Di Maio : «Salvini? Credibile - quando dice una cosa la mantiene» Video : «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti». Su nomi, formule, alleanze: «Sono illazioni. Qui dobbiamo cambiare il Paese, e lo stiamo cambiando»

Grillo come Di Maio : «Salvini? Credibile - quando dice una cosa la mantiene» : «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti». Su nomi, formule, alleanze: «Sono illazioni. Qui dobbiamo cambiare il Paese, e lo stiamo cambiando»

Presidenza Senato - Bossi : "Se saltavano Lombardia e Veneto - Salvini lo impiccavano come Mussolini" : Il Senatur interviene sugli scenari che hanno preceduto l'accordo con Berlusconi sulla Presidenza di Palazzo Madama