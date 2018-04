Salvini avverte | il centrodestra è pronto a governare anche da solo

Amedeo Laboccetta avverte Matteo Salvini : 'Quando Gianfranco Fini ha deciso di non fumare più ha perso colpi' : Ancora una volta Vittorio Feltri ha ragione, anche quando affronta temi fumosi come il tabacco, le Marlboro. Ed i tormenti di Matteo Salvini . Sottolineare che il fumo fa malissimo è un'ovvietà. Ma è ...

Salvini avverte Berlusconi : Si scordi di fare un governo con il Pd - l'unico tentativo è con i 5Stelle : Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega: 'Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli ...

Antonio Tajani avverte Matteo Salvini : cosa gli impedisce di fare : Ci sarà anche lui nella delegazione di Forza Italia che andrà al Quirinale dal presidente. Quella ricevuta nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi è per Antonio Tajani è una bella investitura. Quasi l'...

Salvini in Molise avverte : 'Tornerò da premier. Dopo il 22 aprile di rosso resterà solo il vino' : Inaugurazione della sede elettorale a Venafro e poi a Isernia la presentazione dei candidati. Matteo Salvini nuovamente in Molise in vista delle prossime regionali , prima delle quali sarà nuovamente ...

Salvini avverte Di Maio : no veti. La replica : contano i voti : Roma, 27 mar. , askanews, Dopo 'l'abbraccio' sulle presidenze delle Camere è il momento di nuove schermaglie tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, la prossima settimana Sergio Mattarella avvia le ...

La Fornero avverte Salvini : "Senza la mia riforma spesa pensionistica al 20%" : Elsa Fornero mette in guardia Matteo Salvini e i suoi alleati: chi tocca la sua riforma rischia. E se proprio non li uccide, mette in serio pericolo la tenuta dei conti pubblici italiani. In un'...

Salvini avverte : «Prossimo premier sarà di Centrodestra». Stop di Di Maio : Il leader della Lega: presidente del prossimo governo dalla coalizione che ha preso più voti. Di Maio apre al confronto con tutti sottolinea: noi primo partito, si tenga conto del risultato ...

Paolo Romani avverte Matteo Salvini : 'Appoggio alla Lega - ma soltanto in un contesto di pari dignità' : È l'uomo del momento, al centro di retroscena di stampa, indiscrezioni, voci, trattative e possibili complotti per sfasciare il centrodestra. Si parla di Paolo Romani , senatore di Forza Italia, in ...

Maroni : 'Impossibile governo Lega-M5S'. E avverte Salvini : 'Stai attento - non correre' : Anche per il governo di Luca Zaia alla regione Veneto, Maroni ha fatto notare che 'è una questione di coerenza perché io non posso governare con una forza politica che a Roma è invece all'opposizione'...