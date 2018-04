Salute | scoperto meccanismo che regola la vitalità dei capelli

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Uno studio pubblicato su ‘Plos Biology‘, finanziato dall’Airc-Associazione italiana per la ricerca sul cancro, il gruppo di Benedetto Grimaldi dell’Iit-Istituto italiano di tecnologia di Genova, in collaborazione con l’università di Manchester, haun esempio di autofagia collegato alladi un particolare organo del corpo: il follicolo deiumani. Secondo gli autori, “i ‘di laboratorio’ rappresentano un modello preclinico per valutare direttamente sull’uomo l’efficacia di nuovi composti terapeutici per la cura e la prevenzione dei tumori“. Grazie all’autofagia – spiegano dall’Iit – le cellule intrappolano all’interno di vescicole le sostanze tossiche prodotte a seguito di un’esposizione ad agenti chimici, come per esempio i farmaci, o ambientali come le ...