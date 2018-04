Salute | allerta sulla melatonina anti-insonnia | occhio agli effetti collaterali

meteoweb.eu

: Ogni settimana il Sistema Rapido di Allerta Europeo per Alimenti e Mangimi (anche noto come RASFF), invia segnalazi… - Loris7171 : Ogni settimana il Sistema Rapido di Allerta Europeo per Alimenti e Mangimi (anche noto come RASFF), invia segnalazi… - jenniferpas90 : Allerta contro un'epidemia di gonorrea resistente agli antibiotici -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) E’ nota per la sua funzione ‘regolatrice’ del ciclo sonno-veglia e come rimedio naturale contro l’. La, ‘ormonejet-lag‘, è ora sul banco degli imputati per i suoi. L’arriva dalla Francia, dove l’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria (Anses) ha raccomandato alle donne incinte,adolescenti e ad altre categorie di persone di evitare tutti gli integratori alimentari a base di questa sostanza. L’agenzia francese ha infatti registrato 90 casi diindesiderati conseguenti all’assunzione di: da cefalee, vertigini, sonnolenza, incubi e irritabilità, tremori ed emicranie, fino a disturbi gastroenterici quali nausea, vomito e dolori addominali. In Francia, in questi ultimi mesi sono arrivati sul mercato nuovi integratori contenenti, e il mercato ...