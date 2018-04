Salone Risparmio | Vacca | le nostre risposte assicurative per ogni segmento

Salone Risparmio - CNP Partners : 30% risparmi italiani in forma liquida : In occasione della nona edizione del Salone del risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Francesco Fiumanò , ...

Salone Risparmio - Biondo - Lemanik - : credito - è l'anno dell'inversione del trend : Fabrizio Biondo, gestore ...

Salone Risparmio - trend positivo per l'investimento Sri secondo Raiffeisen : Donato Giannico, Country ...

Salone Risparmio - Ferretti - Anima - : mercati difficili da interpretare : Gianluca Ferretti , ...

Salone Risparmio - Savatteri : tanti i bond ancora appetibili : Allo stesso tempo è anche vero che in giro per il mondo non è così: per 34 rialzi dei tassi , ci sono stati anche 82 tagli dei tassi nel mondo. 'Il pericolo di investire nei bond governativi a lunga ...

Al Salone del Risparmio Assogestioni e Fai per tutelare il patrimonio del nostro Paese : Dall'altra c'e l'industria del gestito che, attraverso la leva del Risparmio contribuisce a rafforzare il tessuto produttivo del Paese e sostiene l'economia reale anche con un costante lavoro di ...

Salone Risparmio - Gregorini : il successo dei certificati quotati : A seconda del contesto ...

Salone Risparmio - Pons - Janus Henderson - : contesto volatile - ci vuole prudenza : Federico Pons , Country ...

Salone Risparmio - Succo - BNP Paribas AM - : investimenti SRI scudo contro cigni neri : Andrea Succo , ...

Salone Risparmio - Scelzo - Copernico SIM - : MiFid 2 'permetterà al mercato di giocare ad armi pari' : Saverio Scelzo , ...

Salone Risparmio - Lamanna - State Street - : effetto MiFid 2 positivo : Riccardo Lamanna , ...

Soldi - duelli e investimenti. La voce narrante di Buffa scalda la storia di Bny Mellon al Salone del risparmio : Il giornalista e telecronista sportivo racconta la nascita e l'ascesa di uno dei più grandi gruppi di gestione degli investimenti al mondo

Salone Risparmio - Proli - Amundi - : l'innovazione è il tema dell'anno : 'Anche oggi abbiamo un mondo che cambia e chi produce prodotti che vengono consumati deve adattarsi a un nuovo modello di consumo '. Bisogna dunque imparare a 'investire in quelle aziende che sanno ...

Salone Risparmio - Merzagora - NN IP - : la rivoluzione degli investimenti ESG : Simona Merzagora , managing director per l'Italia di NN Investment Partners , ha spiegato come sta cambiando il mondo degli investimenti ESG, spiegando per esempio la differenza tra analisi di ...