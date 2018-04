Salone Risparmio | Savatteri | tanti i bond ancora appetibili

Al Salone del Risparmio Assogestioni e Fai per tutelare il patrimonio del nostro Paese : Dall'altra c'e l'industria del gestito che, attraverso la leva del Risparmio contribuisce a rafforzare il tessuto produttivo del Paese e sostiene l'economia reale anche con un costante lavoro di ...

Salone Risparmio - Gregorini : il successo dei certificati quotati : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni , come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana.

Salone Risparmio - Pons - Janus Henderson - : contesto volatile - ci vuole prudenza : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Federico Pons , Country

Salone Risparmio - Succo - BNP Paribas AM - : investimenti SRI scudo contro cigni neri : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Andrea Succo ,

Salone Risparmio - Scelzo - Copernico SIM - : MiFid 2 'permetterà al mercato di giocare ad armi pari' : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Saverio Scelzo ,

Salone Risparmio - Lamanna - State Street - : effetto MiFid 2 positivo : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni , come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Riccardo Lamanna ,

Soldi - duelli e investimenti. La voce narrante di Buffa scalda la storia di Bny Mellon al Salone del risparmio : Il giornalista e telecronista sportivo racconta la nascita e l'ascesa di uno dei più grandi gruppi di gestione degli investimenti al mondo

Salone Risparmio - Proli - Amundi - : l'innovazione è il tema dell'anno : 'Anche oggi abbiamo un mondo che cambia e chi produce prodotti che vengono consumati deve adattarsi a un nuovo modello di consumo '. Bisogna dunque imparare a 'investire in quelle aziende che sanno ...

Salone Risparmio - Merzagora - NN IP - : la rivoluzione degli investimenti ESG : Simona Merzagora , managing director per l'Italia di NN Investment Partners , ha spiegato come sta cambiando il mondo degli investimenti ESG, spiegando per esempio la differenza tra analisi di ...

Salone Risparmio - Noia - Pictet AM - : 'sostenibilità nuovo paradigma degli investimenti' : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni , come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. 'La sostenibilità è il

Soldi - duelli e investimenti. La voce narrante di Buffa scalda la storia di Bny Mellon al Salone del risparmio : Una storia di Soldi, duelli e investimenti. Una storia che si intreccia con quella degli Stati Uniti d'America. Al Salone del risparmio di Milano è la voce di Federico Buffa, giornalista e telecronista sportivo, che ha narrato la carriera di grandi campioni, da George Best a Cristiano Ronaldo, ad accompagnare la storia di Bny Mellon, uno dei più grandi gruppi di gestione degli investimenti al mondo.Fondata nel 1784, poco dopo la ...

"Dicono sempre che non ci sono rischi - ma poi...". L'ironia della Gialappas' al Salone del risparmio : "Dicono sempre che non ci sono rischi, ma poi sappiamo come va a finire". L'ironia della Gialappa's band sbarca al Salone del risparmio di Milano durante la presentazione degli investimenti flessibili da parte di Axa Im Italia. Il trio comico, composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, si destreggia tra ragionamenti economici e prospettive finanziarie, accompagnando la platea e i relatori con battute al vetriolo e ...

Salone Risparmio - Minio-Paluello - Lombard Odier - : come mitigare i rischi : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni , come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Carolina Minio-Paluello ,

Salone Risparmio - Grosset - UniCredit - : certificates ideali per chi va a caccia di rendimenti : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni , come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Christophe Grosset ,