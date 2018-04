Saipem in testa al paniere FTSE Mib

Saipem è a "corto" di ordini e Consob contesta il bilancio : La ripresa del petrolio non basta a Saipem . Nonostante il mini rally degli ultimi mesi che ha riportato i prezzi dell'oro nero in area 60 dollari, la società italiana che opera nella ingegneria ...

Saipem - Consob contesta i conti alla base dell’ingresso della Cassa Depositi e Prestiti nell’azionariato : Consob accusa Saipem di aver effettuato “errori rilevanti” da circa 1,3 miliardi nelle svalutazioni dei bilanci 2015 e di non averli corretti nei conti 2016. Così, dopo oltre un anno di indagini, l’autorità di vigilanza dei mercati mette indirettamente in discussione l’operazione con cui, alla fine del 2015, la Cassa Depositi e Prestiti è diventata socio di Saipem acquistando il 12,5% del capitale dall’Eni. E lo fa ...

Non c'è pace per Saipem : Consob contesta il bilancio 2016 : MILANO - Non c'è mai pace per Saipem: a pochi giorni dalla presentazione dei conti dell'anno scorso, arriva una tegola sul bilancio del 2016. La società di ingegneria, controllata dalla Cassa Depositi ...