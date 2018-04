Sagra del carciofo | ancora quattro giorni di degustazioni a Niscemi Sabato ' i Tinturia'

Bontà e tradizione : tutto pronto per la Sagra del carciofo di Ladispoli : Un fine settimana dedicato alle degustazioni accompagnato da spettacoli musicali e performance teatrali . Quest'anno, ospiti della kermesse dedicata al carciofo, ci sarà anche Fausto Leali che ...

La Sagra del Carciofo bianco ad Auletta - Date 2018 : L'animazione non manca certo in questa Sagra di paese con spettacoli di artisti, musici, saltimbanchi e commedianti; importanti anche gli appuntamenti culturali come il convegno 2018 anno del cibo ...

Niscemi - al via da domani la Sagra del carciofo : sei giorni di degustazioni - musica - arte e spettacoli : Questi gli spettacoli e gli appuntamenti di maggiore rilievo del vastissimo programma della XXXVIII edizione della sagra del carciofo: 'The tempest' previsto sabato 7 aprile alle 21, in piazza ...

Si aprono le porte alla 18esima edizione di Terre del Sagrantino - la rassegna dedicata alle eccellenze dei prodotti agricoli di qualità e ... : "Terre del Sagrantino " ha spiegato il sindaco e senatore Donatella Tesei " dà l'avvio alla stagione turistica della nostra città con l'obiettivo di sostenere l'economia locale e dare supporto alle ...

La Lazio trionfa nella Sagra delle amnesie : Grazie ad un punteggio tennistico, seppur con troppa sofferenza, la Lazio asfalta il fanalino di coda Benevento. Sono sei i gol realizzati dagli uomini di Inzaghi, capaci di giocate di prestigio unite ad amnesie collettive da pelle d’oca. La sagra degli strafalcioni, tuttavia, non viene aperta dai biancocelesti, bensì dal portiere ospite Puggioni. Immobile lanciato a rete cerca di scavalcare l’estremo difensore delle streghe, che esce dall’area ...

Terre del Sagrantino - a Montefalco la 18edizione : "Terre del Sagrantino " ha spiegato il sindaco e senatore Donatella Tesei " dà l'avvio alla stagione turistica della nostra città con l'obiettivo di sostenere l'economia locale e dare supporto alle ...

Montefalco - inaugurata la 18esima edizione delle 'Terre del Sagrantino' : "Terre del Sagrantino " ha spiegato il sindaco e senatore Donatella Tesei " dà l'avvio alla stagione turistica della nostra città con l'obiettivo di sostenere l'economia locale e dare supporto alle ...

La Sagra del Carciofo a Cerda - Date 2018 : Ma la Sagra del Carciofo - che cade sempre di festa - propone già al mattino concerti bandistici, spettacoli folklorici ed estemporanee improvvisazioni di artisti di strada. Se vi fermate al ...

La Sagra dell'Agnello Pasquale a Favara - Date 2018 : ... ma oltre alle degustazioni di pasta reale sono previste anche drammatizzazioni, mostre, eventi culturali, riti legati alla Settimana Santa e spettacoli folcloristici. Informazioni utili, Date e ...

Le Terre di Spoleto e del Sagrantino a Francoforte : Spoleto Domani martedì 27 marzo il network de Le Terre di Spoleto e del Sagrantino sarà presente a Francoforte durante l'evento organizzato da Sviluppumbria, Federalberghi Umbria ed ENIT per l'...

Pasqua a Montefalco con "Terre del Sagrantino" dal 31 marzo al 2 aprile : ... Frana Bocca Trabaria, Fratini 'Danno importante non risolvibile in tempi brevi' Successivo: Festa Scienza e Filosofia, a Rasiglia si parla di Acqua come opportunità Redazione La VETRINA di TuttOggi.

Al via la Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia : piatti della cucina marinara - musica e mercatini : Si tratta della tradizionale festa di apertura di stagione turistica, ormai alle porte: ai momenti di degustazione si uniscono animazione, spettacoli della tradizione romagnola, momenti musicali, ...

La Sagra del Mandorlo in Fiore a Naro e ad Agrigento : La Sagra del Mandorlo in Fiore compare per la prima volta a Naro, paesino a circa 20 km da Agrigento, nel 1934. Fu pensata ed ideata dal conte Alfonso Gaetani che voleva far conoscere i prodotti tipici siciliani nel mondo. La manifestazione ha luogo in un momento che, seppur non sia ancora primaverile, è caratterizzato dallo splendido spettacolo dei mandorli in Fiore. Dal 1937, la “grande” Sagra verrà festeggiata ad Agrigento ma la ...

Cancelo e la Sagra delle frasi fatte : “I derby non si giocano : si vincono” : “I derby non si giocano: si vincono”. Joao Cancelo non sarà ricordato per la sua fantasia. Il calciatore dell’Inter, intervistato dalla Gazzetta dello sport, sciorina una delle frasi più frequenti in occasione dei derby. Ogni volta che la si sente dire il pensiero è sempre lo stesso, parlare nei giorni precedenti in maniera spavalda è sempre rischioso. Cancelo ha parlato anche dell’impatto di Gattuso sul Milan, stavolta ...