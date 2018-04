Sabrina Ferilli in bikini curve da capogiro

“Assurda”. Sabrina Ferilli in bikini a 53 anni. Beccata alle terme col marito - l’attrice non si risparmia. Guardare per credere : le foto sono da sturbo : Sabrina Ferilli è pronta a tornare in tv. Dal 19 aprile prossimo, in seconda serata su Rai3, debutta il nuovo programma “Storie del genere” condotto dall’attrice romana e diretto da Giampaolo Marconato. La trasmissione affronterà il tema della transessualità, raccontando le storie quotidiane di persone che hanno cambiato sesso. Sette, in totale, le puntate in cui la Ferilli condividerà con il pubblico queste realtà, ...

Sabrina Ferilli racconta Storie del genere su Rai 3 : Sabrina Ferilli torna in televisione per condurre “Storie del genere”, un nuovo docu-reality trasmesso in seconda serata su Rai 3 Una nuova avventura televisiva per Sabrina Ferilli che questa volta sarà al timone di “Storie del genere“, un docu-reality di attualità trasmesso sulla terza rete di Stato. Storie del genere, quando inizia? Debutta da giovedì 19 aprile 2018 in seconda serata su Rai 3 “Storie del ...

Il tempo passa ma c’è chi resta… Forever Young! Su Infinity la comedy di Fausto Brizzi con Sabrina Ferilli e Teo Teocoli : Forever Young Cosa succede quando il tempo passa ma c’è chi fa di tutto per resistergli, cercando in ogni modo di restare Forever young, “giovane per sempre”? Si diventa eterni Peter Pan come Giorgio (Fabrizio Bentivoglio), cinquantenne con fidanzata ventenne; si va a caccia di giovani da sedurre anche se hanno la stessa età dei nostri figli come fanno l’avvenente estetista Angela (Sabrina Ferilli) e la sua amica Sonia (Luisa Ranieri); ci si ...

Sabrina Ferilli scrive alla Raggi : 'Da romana sono offesa : autorizzi i ragazzi del Cinema America' : ' Cara Sindaca, l'esproprio che sta avvenendo nei confronti dei ragazzi del Cinema America è un atto gravissimo e senza alcun precedente nella nostra città ' . Lo scrive Sabrina Ferilli in una lettera ...