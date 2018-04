Sabato 21 aprile la settima edizione di Binos de Fozzas

Sabato 14 aprile Gorizia sarà invasa dalla Zombitalian Run - Udine 20 : ... tre delle passate edizioni della Zombitalian Run e una della conferenza stampa in Comune a Gorizia , da sinistra il sindaco,vare Rodolfo Ziberna, il vicesindaco e assessore allo sport, Stefano ...

Sabato 14 Aprile camminata a Foligno : Foligno Fine settimana con due escursioni , Sabato 14 a Foligno e domenica 15 a Ramazzano. Il 21 Aprile riparte la nuova edizione del Trekking del Trasimeno un bellissimo cammino intorno al lago. ...

Beautiful Anticipazioni : da lunedì 9 a Sabato 14 aprile 2018 : Scopriamo le trame della soap americana di Canale cinque per la seconda settimana del mese di aprile.

Ballando con le stelle : la coppia eliminata durante la puntata di Sabato 7 aprile : La quarta coppia eliminata dal programma Ballando con le stelle durante la puntata di sabato 7 aprile è quella composta da Cristina Ich e...

Ascolti TV | Sabato 7 Aprile 2018. Vince Ballando (19.47-23.06%) - Amici 20.77% : Amici: Maria De Filippi e Laura Pausini Su Rai1 la quinta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.509.000 spettatori pari al 19.47% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21.48, e 4.325.000 spettatori pari al 23.06%, dalle 21.57 alle 0.47. (qui gli Ascolti della settimana scorsa). Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.09 alle 0.56 – ha raccolto davanti ...

Ascolti tv Sabato 7 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le stelle 13 (live) ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS New Orleans .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 17 Serale (live) ha registrato un netto di .000 ...

Estrazione SuperEnalotto di Sabato 7 Aprile 2018 : Estrazione SuperEnalotto, ecco la sestina vincente, più numeri, jolly e superstar, estratti nel concorso numero 42 di oggi. Estrazione SuperEnalotto di sabato 07/04/2018 Combinazione Vincente Jolly SS 3 20 47 55 81 83 28 85 La prossima Estrazione sarà effettuata martedì 10 Aprile 2018 Di seguito i numeri più ritardatari e frequenti della sestina, Jolly e SuperStar aggiornati dopo l’Estrazione […] L'articolo Estrazione SuperEnalotto ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere 3 - Sabato 7 aprile - . Marquez primo anche su pista bagnata. Valentino Rossi 11°. ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d'Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.55 , ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche (Sabato 7 aprile). Risultato e classifica in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Argentina 2018, prova valida per il Mondiale MotoGP. Parte la caccia alla pole position sul tracciato di Termas de Rio Hondo, oggi scopriremo quale sarà la griglia di partenza della gara in programma domani. Rischio pioggia in questa zona del Paese che potrebbe davvero rimescolare tutte le carte in tavola. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia, Andrea ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di Sabato 7 aprile. Ellie Black e Chad Le Clos fanno la differenza - grande Australia : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito tutti i risultati e i podi di sabato 7 aprile. GINNASTICA ARTISTICA: Concorso generale individuale (femminile) – La canadese Ellie Black, dopo l’argento vinto ai Mondiali, riesce a imporsi con un complessivo 54.200 battendo per quattro decimi l’Australiana Georgia Godwin (53.800), terza la quotata inglese Alice Kinsella (53.150). Concorso generale individuale ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : qualifiche (Sabato 7 aprile) : risultato e aggiornamenti in tempo reale. Raikkonen e Vettel : sogno pole : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1. Si prospetta un altro confronto tra Ferrari e Mercedes. Un colpo di scena però ha preceduto il time-attack: Lewis Hamilton, il principale candidato per la partenza dalla p.1, sarà arretrato di 5 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il cambio sulla sua W09 e dunque si ...

