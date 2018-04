Russia : una ragazza viene imbalsamata per errore in un ospedale : Ci troviamo in Russia, dove un semplice intervento per l'asportazione delle cisti ovariche si è trasformata in una tragedia non calcolata e frutto dell'incompetenza del personale medico di un ospedale. Ekaterina Fedyaeva, una giovane donna di appena 28 anni, è morta dopo che infermieri di turno le hanno iniettato una sostanza chimica utilizzata per imbalsamare i cadaveri. Stando a quanto saltato fuori dalle indagini condotte, alla ragazza ...

La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva un’indagine sull’attacco chimico in Siria : La Russia ha messo il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che avrebbe dato il via a un’indagine indipendente sull’attacco chimico fatto a a Douma, in Siria, nella notte tra il 7 e l’8 aprile. La risoluzione era stata proposta The post La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva un’indagine sull’attacco chimico in Siria appeared first on Il Post.

Europeo U18 maschile : una grande Italia - piega la Russia 3-1 : Domani i ragazzi di Fanizza sono chiamati a un altro match molto importante contro il Belgio: ore 20, diretta streaming su Laola1.tv QUI Nel match contro la Russia la novità della formazione iniziale ...

Regno Unito - caso Skripal : nessuna prova che l’agente nervino provenga dalla Russia : Il direttore del laboratorio militare britannico di Porton Down, Gary Aitkenhead, ha ammesso oggi in un’intervista che al momento «non è stata verificata la provenienza precisa» dell’agente nervino di «tipo Novichok» che il 4 marzo ha gravemente intossicato l’ex spia russa Serghei Skripa. Aitkenhead ha peraltro respinto di nuovo i sospetti di Mosca...

Russia - 10.325 km per una trasferta : ... @edocozza, March 30, 2018 Russia, il calcio oltre le distanze: ecco la trasferta più lunga del mondo La partita di calcio tra Luch Vladivostok-Baltika Kaliningrad si è giocata il 31 marzo. Il match ...

In Russia una startup ha creato un robot che assume gli esseri umani : I robot sono spesso accusati di togliere lavoro agli umani, ma ora ne arriva uno che il lavoro glielo dà: si chiama Vera ed è il robot-recruiter russo che, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è in grado di ridurre di un terzo i tempi per la selezione di personale nelle aziende. Realizzata da una start-up di San Pietroburgo, la Stafory, Vera ha già attirato l'attenzione in Russia di ...

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica : "Nessuna giustificazione per espulsioni" : La Russia ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espellere i diplomatici di Mosca per il Caso dell'ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

Una proposta europea per risolvere la crisi con la Russia : Entro giovedì sera Mosca annuncerà la sua risposta all’espulsione di circa centoventi diplomatici da parte di 27 paesi della Nato. Ma è necessario abbassare i toni. Leggi

Russia-Occidente - gli effetti economici di una nuova «guerra fredda» : Dal gasdotto Nord Stream 2 ai Mondiali di Calcio di giugno, la possibilità di nuove sanzioni contro Mosca apre una fase di incertezza per i legami economici oltre che politici...

Putin dichiara che la Russia lancerà una missione su Marte nel 2019 : Vladimir Putin, l'attuale presidente della Russia, ha sorpreso sia i locali che gli stranieri dicendo che si stanno preparando a condurre una spedizione marziana il prima possibile, anche se la comunità scientifica è piuttosto scettica riguardo a queste affermazioni. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al giornalista della VGTRK, Andrei Kondrashov. Marte diventerà il prossimo trofeo nello spazio Nel campo ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una sconfitta - azzurre superate all’ultimo end dalla Svizzera. Russia e Stati Uniti accedono ai play-off : l’Italia chiude con una sconfitta il proprio torneo ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata superata per 7-6 all’ultimo end dalla Svizzera della skip Binia Feltscher. l’Italia subisce così la decima sconfitta e resta quindi all’ultimo posto in classifica. Un match molto equilibrato fin dall’inizio, ...