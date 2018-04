“Russia | preparati | arrivano i nostri missili” Trump choc su Twitter Venti di guerra ai

caffeinamagazine

: #Siria Trump: Russia preparati, missili arriveranno. La minaccia via twitter ? - RaiNews : #Siria Trump: Russia preparati, missili arriveranno. La minaccia via twitter ? - Adnkronos : #Trump: 'Preparati #Russia, arrivano i missili in #Siria' - ketodicoafa : Scontro Usa Russia Occidente Oriente Noi chi abbiamo? Di Maio Salvini, i più esperti e preparati per questo momento delicato #Messibene -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro operazioni militari contro le basi del governo di al-Assad. Ormai l’attacco militare degli Stati Uniti con il supporto di Francia e Gran Bretagna alla Siria non è più solo probabile. Il botta e risposta che preoccupa l’Occidente parte con un tweet del presidente americano: “La Russia giura di abbattere tutti i missili sparati sulla Siria.Russia perché arriveranno, belli e nuovi e ‘intelligenti!’ Non ...