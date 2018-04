Russia | Iran e Turchia vogliono abbandonare euro e dollaro

Russia : se Usa colpiranno Siria abbatteremo loro missili. Trump : preparatevi - i missili arriveranno : "Russia, preparati", perchè "i missili stanno arrivando". Così Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, risponde agli avvertimenti contro gli Usa lanciati dall'ambasciatore russo in Libano, ...

SIRIA - ONG : “100 MORTI ATTACCO CHIMICO A DUMA”/ Ritiro truppe Usa? Trump “Assad animale - colpe Russia-Iran” : SIRIA, sospetto ATTACCO CHIMICO a Duma, ultime notizie: 10 MORTI, offensiva dell’esercito SIRIAno contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Ecco come Russia - Turchia e Iran cercano di spartirsi la Siria : Per Vladimir Punti il difficile comincia ora. Ha vinto la guerra in Siria, salvato l’alleato Bashar al-Assad, aperto la strada, con misto di brutalità e astuzia, alla riconquista di due terzi dei territori da parte dell’esercito del regime. I principali rivali del raiss sono in ginocchio: l’Isis respinto in qualche remota area nel deserto, Al-Qaeda...

Russia-Brasile 0-3 in amichevole : gol di Miranda - Coutinho e Paulinho : Tre colpi, per un messaggio chiaro in vista dei prossimi Mondiali: il Brasile c'è. La Nazionale verdeoro, una delle principali accreditate ad alzare la Coppa del Mondo, si è fatta trovare pronta nella ...

Il Brasile batte tre colpi : Miranda - Coutinho e Paulinho - superata la Russia : Tre colpi, per un messaggio chiaro in vista dei prossimi Mondiali: il Brasile c'è. La Nazionale verdeoro, una delle principali accreditate ad alzare la Coppa del Mondo, si è fatta trovare pronta nella ...

Russia-Brasile 0-3 : la Selecao già vola con Miranda - Coutinho e Paulinho : MOSCA - Un vero e proprio antipasto di Coppa del Mondo al ' Luzhniki Stadium ' di Mosca , dove il Brasile ha travolto in amichevole la Russia che ospiterà la rassegna iridata in estate. Un 3-0 senza ...

Siria : incontro tra Turchia - Russia - Iran : 15.54 I negoziati tra Turchia, Russia e Iran sulla Siria riprenderanno il 4 aprile a Ankara.I Paesi che si sono fatti garanti della de-escalation pensano a un comitato per una nuova Costituzione della Siria ed a un appello per un dialogo tra Russia e Usa.Nel complicato scacchiere Siriano i curdi sono sotto attacco dei turchi ad Afrin dove i raid aerei hanno ucciso 18 civili. Nell'enclave ribelle di Ghouta raid Siriani con 42 vittime. Oggi ...

REX TILLERSON CACCIATO DA TRUMP/ Fatali le crisi con Iran - Russia e Corea del Nord : ecco perchè : TRUMP caccia TILLERSON: Mike Pompeo (CIA) è stato nominato Segretario di Stato. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:42:00 GMT)

Trump si affida alla Cia. Su Iran - Corea e Russia si consuma il rapporto con Tillerson - arriva Pompeo : Da mesi vivevano come due separati in casa, poi The Donald non ha retto più e ha cacciato T-Rex alla sua maniera, licenziandolo in tronco. Rex Tillerson si era addirittura lasciato sfuggire che il presidente degli Stati Uniti era un "moron", un idiota, circostanza smentita ma di fatto rimasta agli atti. Ormai non la vedevano più allo stesso modo quasi su nulla: dall'accordo sul nucleare Iraniano, citato dallo stesso Trump tra i ...

McMaster contro Iran - Siria e Russia alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco : Il ministro ha poi aggiunto che il mondo nel 2018 si trova davanti al baratro, perché "beni come l'affidabilità sono molto scarsi nella politica internazionale", citando il conflitto Siriano, il ...