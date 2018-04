Russia | così le sanzioni hanno messo in crisi la ripresa economica

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...