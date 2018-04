“Royal wedding | chi è la damigella d’onore di Meghan Markle” La sposa ha scelto ‘lei’

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Le indiscrezioni sull’imminente royal, ormai, sono all’ordine del giorno. Manca una manciata di settimane al 19 maggio, giorno X da segnare sul calendario per gli appassionati di vicende reali perché, a star a sentire il gossip, il matrimonio diMarkle e il principe Harry sarà davvero speciale. Diverso, quantomeno, dagli ultimi andati in scena. Intanto, e questo è ufficiale, sappiamo che i futuri sposini non vogliono regali, ma donazioni in beneficenza. Lista di nozze solidale, dunque, per l’attrice e il secondogenito di Carlo e Diana, che seguono così le orme di Kate Middleton e di William, che si sonoti dal 2012 e avevano deciso di destinare gran parte degli introiti per il royalin operazioni benefiche. Come si legge nel comunicato ufficiale diramato sul sito della famiglia reale, Harry eringraziano per i tanti auguri ...