Ronaldo spegne la rimonta della Juve | rigore al 96’ e Buffon espulso Foto|Video

Ronaldo spegne la rimonta della Juve : rigore al 96’ e Buffon espulso Immagini : Tutto si decide con un rigore al 96esimo per il Real assegnato per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Buffon protesta e viene espulso, Cr7 trasforma. In precedenza doppietta di Mandzukic e gol di Matuidi

Ronaldo spegne la rimonta della Juve : rigore al 96 e Buffon espulso Immagini : Tutto si decide con un rigore al 96esimo per il Real assegnato per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Buffon protesta e viene espulso, Cr7 trasforma. In precedenza doppietta di Mandzukic e gol di Matuidi