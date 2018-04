romadailynews

: Roma: Violenze e umiliazioni sulla moglie, arrestato marito: Gli elementi raccolti dai… - romadailynews : Roma: Violenze e umiliazioni sulla moglie, arrestato marito: Gli elementi raccolti dai… - DorianaLeonardo : RT @primadellalba1: ??Roma 02:07 VITTIME DI VIOLENZA?? Di notte tante persone dormono tranquille ma in qualche casa proprio questo è il mome… - paola_amb : RT @primadellalba1: ??Roma 02:07 VITTIME DI VIOLENZA?? Di notte tante persone dormono tranquille ma in qualche casa proprio questo è il mome… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)– I Carabinieri della Stazione diTor Bella Monaca hannoun 30enneno. Dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo, sotto l’effetto di cocaina, ha posto in essere negli anni abituali e reiterate condotte di maltrattamento in danno dellaconvivente. Tali da renderle intollerabile la convivenza e da provocarle un continuo stato d’ansia. In particolare, ad aprile 2017, l’uomo colpiva la donna ripetutamente al capo, utilizzando un casco da motociclista. Oltre a calci e pugni. Cagionandole lesioni ed ecchimosi all’occhio. Le aveva tagliato i capelli con un coltello da cucina. Nel mese di luglio dello stesso anno, la buttava giù dal letto nel corso della notte. La costringeva ad uscire di casa per ...