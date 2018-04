Roma | semifinale Champions vale 10 mln

Roma - la semifinale Champions vale più di 10 milioni : La somma esatta dipenderà dall'esito della gara di ritorno di questa sera tra Real Madrid e Juventus, ma una stima approssimativa del valore che avrà il successo sul Barcellona per le casse della Roma ...

Roma-Barcellona 3-0 : giallorossi stoici - Olimpico in delirio. Il Liverpool batte ancora Guardiola e vola in semifinale : Roma-Barcellona 3-0- E’ successo davvero. La Roma vola in semifinale di Champions League grazie ad una rimonta pazzesca targata Dzeko, De Rossi e Manolas. Un match perfetto in ogni minimo dettaglio. Un Dzeko formato leader assoluto. Difesa impenetrabile. Un centrocampo arricchito dalla grinta e la personalità di De Rossi. Oggi a Roma si è scritta […] L'articolo Roma-Barcellona 3-0: giallorossi stoici, Olimpico in delirio. Il ...

Champions League - Klopp incredulo : 'Roma in semifinale? Pensavo a uno scherzo'. Su Salah... : E chissà che i loro destini non possano incrociarsi per davvero anche in semifinale. Perché, al momento, in attesa di Real-Juve e del Bayern che parte con un vantaggio sul Siviglia di Montella, in ...

Barcellona - Bartomeu : “la Roma ha meritato la semifinale” : Grande delusione per il Barcellona e i suoi tifosi, eliminati dopo il 4-1 del Camp Nou. Al termine del match perso per 3-0 contro la Roma, il presidente blaugrana Bartomeu ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole riportate da Marca: “la Roma ha meritato la semifinale, ci hanno battuto su tutti i fronti”. L'articolo Barcellona, Bartomeu: “la Roma ha meritato la semifinale” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Champions League - le possibili avversarie della Roma in semifinale. Sorteggio venerdì a Nyon : Il Sorteggio è in programma a Nyon venerdì 13 aprile alle ore 13 , diretta tv su Mediaset Premium e streaming su Premium Play e UEFA.com, . Non ci saranno restrizioni nell'urna: tutte possono ...

Champions League - le possibili avversarie della Roma in semifinale. Sorteggio venerdì a Nyon : La Roma è in semifinale di Champions League. La squadra di Eusebio Di Francesco ha compiuto un’impresa eliminato il Barcellona grazie alla vittoria dell’Olimpico per 3-0, con cui ha ribaltato il 4-1 dell’andata. I giallorossi sono tra le prime quattro d’Europa ed ora hanno tutto il diritto di sognare in grande: prima, però, ci sarà da superare l’ostacolo delle semifinali, dove ad attendere la Roma ci saranno altre ...

