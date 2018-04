Roma | Pellegrini dice sì alla Juventus

Roma - Monchi : 'Rinnovo di Pellegrini? Siamo fiduciosi. Su Balotelli...' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport : 'Questa squadra merita rinforzi invece che cessioni importanti? Noi proviamo sempre a lavorare per fare una squadra più forte ogni anno. Questo è il mio lavoro. Questa Roma è forte e penso che ...

Barcellona-Roma - la moviola : rigore netto su Dzeko. E Pellegrini... : Tutte nel primo tempo le decisioni più contestate dell'arbitro Makkelie. Al 10' il primo episodio contestato della gara: Dzeko viene sgambettato in area da Semedo, il direttore di gara olandese è a ...

BARCELLONA-Roma - MOVIOLA/ Video - due rigori non concessi su Dzeko e Pellegrini (Champions League) : BARCELLONA-ROMA, MOVIOLA in Champions League: Dzeko e Pellegrini reclamano due rigori, dubbi soprattutto riguardo l'intervento sul centravanti bosniaco(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:13:00 GMT)

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : El Shaarawy rimpiazza Under. Dubbio Nainggolan - ipotesi Pellegrini : I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad una prova improba in un teatro dei sogni contro una delle squadre più forti al mondo , ma hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari ...

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : El Shaarawy rimpiazza Under. Dubbio Nainggolan - ipotesi Pellegrini : Roma a caccia di un’impresa al Camp Nou, dove stasera, mercoledì 4 aprile, andrà in scena l’andata dei quarti di finale della Champions League 2017-2018 contro il Barcellona di Messi e Iniesta. I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad una prova improba in un teatro dei sogni contro una delle squadre più forti al mondo, ma hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari con tutti, come dimostrano le prove di forza ...

Monchi : 'Pellegrini e Alisson nella Roma del futuro' : Lo dice il ds della Roma , Monchi , parlando a Premium sport, prima della partita a Bologna, 'togliendo' di fatto dal mercato anche l'azzurro Lorenzo Pellegrini : 'nella Roma del futuro sarà un ...

Roma - Under e Pellegrini non convocati per il Bologna. Torneranno per il Barcellona : Lo aveva lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, ma ora è ufficiale: Cengiz Under non farà parte della spedizione per Bologna . Il turco è rientrato dall'impegno in nazionale con un ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko-Schick - col Bologna gioca o l'uno o l'altro. Out Pellegrini - Under in dubbio' : Una settimana che potrà rivelarsi fondamentale per la Roma. Sabato 30 marzo, alle ore 12:30, l'importantissima trasferta di Bologna valida per lla 30giornata di campionato e per conservare il terzo ...

Infortunio Pellegrini / Problema a un polpaccio accusato in nazionale - domani gli esami : salta Bologna Roma : Infortunio Pellegrini, Problema a un polpaccio accusato in nazionale dal centrocampista che salterà Bologna-Roma in campo alle 12.30 al Dall'Ara il prossimo sabato.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Roma - domani esami al polpaccio per Pellegrini. Alisson : 'Al Camp Nou con maturità' : Sarà una bella sfida, entrambe le squadre conoscono la qualità dell'avversaria e, anche se loro sono favoriti, li affronteremo con maturità e intelligenza', ha detto a Premium Sport.

Morto Stefano Pellegrini ex attaccante della Roma degli anni 70' : È Morto Stefano Pellegrini, l'ex attaccante della Roma degli anni '70. Aveva 65 anni. Nato a Roma nel 1953, ricorda iul club giallorosso sul suo sito, Pellegrini era approdato nel settore giovanile ...

Lutto in casa Roma - morto Stefano Pellegrini : Roma - Lutto in casa Roma : è morto Stefano Pellegrini , attaccante della Prima Squadra e della Primavera giallorossa negli Anni '70. Nato a Roma, il 5 agosto 1953, Pellegrini approda nel settore ...

Animali : accese e webcam sui nidi dei falchi pellegrini di Roma : I falchi Romani sono tornati online. La stagione riproduttiva 2018 dei falchi pellegrini seguiti dal web ha preso ufficialmente il via e le webcam sui loro nidi sono state riattivate. Il progetto Birdcam.it, ideato e curato dall’associazione di ricercatori Ornis italica, consente di seguire in diretta le fasi della riproduzione e osservare da molto vicino il comportamento dei falchi nel nido dal corteggiamento, alla deposizione delle uova, ...