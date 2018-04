Roma | Pallotta in Campidiglio | incontro con il sindaco Raggi

calcioweb.eu

Il presidente della Roma James Pallotta è stato in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi. I due si erano già sentiti in precedenza dopo il 'bagno' del patron dei giallorossi nella fontana di Piazza del Popolo, gesto per cui questi si è scusato e pagherà una multa. Pallotta è entrato a Palazzo Senatorio da una entrata secondaria e sta incontrando la sindaca in Sala degli Arazzi. Con Pallotta c'era anche il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni. Al summit stanno partecipando anche il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, il capogruppo M5S Paolo Ferrara, l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. Sul tavolo a quanto si apprende c'è stata la vicenda dello stadio della Roma.