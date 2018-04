Roma | Pallotta donerà 230mila euro per la fontana del Pantheon

Roma - Pallotta : 'Di Francesco ha fatto scelte brillanti contro il Barcellona' : 'Quello che Di Francesco ha fatto cambiando tatticamente è stato brillante, non penso che il Barcellona se lo aspettasse'. James Pallotta elogia il tecnico della Roma dopo la qualificazione alla ...

Roma : incontro in Campidoglio tra Raggi e presidente Pallotta : Argomento principale il nuovo stadio a Tor di Valle Roma – Virginia Raggi , sindaca di Roma e James Pallotta , presidente dell’As Roma , hanno iniziato da poco il loro incontro in Campidoglio . I due discuteranno dello stato di avanzamento del progetto del nuovo stadio di Tor di Valle. Il patron dei giallorossi manca da Roma da sette mesi, dall’8 settembre 2017. All’ incontro sono presenti anche l’assessore capitolino ...

Roma - James Pallotta chiama la Raggi : "Pago la multa per il bagno nella fontana" : Il Codacons denuncia il presidente giallorosso: "Brutto esempio e vero e proprio illecito" LE PAGELLE / Roma da film contro Messi - di PAOLO FRANCI L'incredibile follia di crederci - Il commento di ...

Roma - JAMES PALLOTTA/ Video - il Presidente multato dovrà rispondere del suo gesto a Virginia Raggi : JAMES PALLOTTA : “Mai vista una ROMA così dominante”, Video : il Presidente si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo. Davvero in estasi il numero uno della compagine giallorossa(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:41:00 GMT)

Roma - Pallotta chiede scusa alla Raggi per il tuffo nella fontana 'Pagherò la multa' : Roma - Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona , il presidente della Roma , James Pallotta si è sentito ...

Roma -Barcellona - Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo e si scusa al telefono con la Raggi : 'Pagherò la multa' : Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo , ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona, il presidente della AS Roma James Pallotta si è sentito con la ...

Roma - dopo tuffo in fontana Pallotta chiama Raggi : pagherà multa : Roma , 11 apr. , askanews, dopo l'episodio del bagno con i tifosi nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per festeggiare la vittoria della Roma sul Barcellona, James Pallotta si è sentito con la ...

Magica Roma - 3-0 contro il Barcellona. Città - e Italia - in festa - il tuffo di Pallotta : L'esultanza non manca nel mondo dello spettacolo: 'Che sport incredibile!!! Daje Roma!!!', ha scritto su twitter Alessandro Gassman n. Anche Fiorello trionfa: 'Grazie Roma per la splendida serata di ...