Roma | Pallotta | ' Di Francesco ha fatto scelte brillanti contro il Barcellona'

Roma : incontro in Campidoglio tra Raggi e presidente Pallotta : Argomento principale il nuovo stadio a Tor di Valle Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma e James Pallotta, presidente dell’As Roma, hanno iniziato da poco il loro incontro in Campidoglio. I due discuteranno dello stato di avanzamento del progetto del nuovo stadio di Tor di Valle. Il patron dei giallorossi manca da Roma da sette mesi, dall’8 settembre 2017. All’incontro sono presenti anche l’assessore capitolino ...

Roma - Pallotta chiede scusa alla Raggi per il tuffo nella fontana 'Pagherò la multa' : Roma - Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona , il presidente della Roma, James Pallotta si è sentito ...

Roma-Barcellona 3 a 0 - il tuffo di Pallotta nella fontana di piazza del Popolo : “La miglior partita della mia presidenza” : Al termine di Roma-Barcellona il presidente giallorosso James Pallotta ha festeggiato l’incredibile rimonta e passaggio del turno di Champions League facendo un bagno nella fontana di piazza del Popolo. “La serata più felice della mia vita? Non direi la più felice, se lo dicessi così trascurerei mia moglie e i miei figli. E’ una gran serata, sono contento per i ragazzi, l’allenatore, che ha cambiato l’assetto ...

