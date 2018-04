Roma | orgoglio Di Francesco | ' Ho preso schiaffi | ma ho reagito'

Roma-Barcellona 3-0 - il sindaco Raggi : 'Grande prova d'orgoglio per la città' : 'Complimenti alla OfficialASRoma per la Remuntada di stasera. Grande prova d'orgoglio per la città e per l'Italia intera. #RomaBarcellona'. Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Roma - Fazio : 'Orgogliosi di giocare contro il Barca. Messi? Il numero uno' : Fermare Messi. 'Lo conoscono bene tutti, è il migliore al mondo. Vediamo quello che fa ogni giorno, ma dobbiamo pensare a tutti con rispetto e anche alla Roma, la nostra squadra, è fondamentale. Messi ed io non ci siamo detti niente di particolare. Sapeva e ...

Roma - Franco Menichelli visita la Federazione. Tecchi : 'Orgoglio dei nostri 150 anni!' : Tecchi, con i suoi trascorsi nel mondo del volley, ha fatto da ponte tra due personalità così importanti che, in maniera diversa, avranno un ruolo centrale nell'ambito della celebrazione dei 150 anni ...

Monchi : “orgoglioso di vedere la Roma tra le prime otto d’Europa” : “Sono orgoglioso di vedere la Roma tra le prima otto d’Europa”. Queste le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, a due giorni dalla qualificazione dei giallorossi ai quarti di finale di Champions League. “Dopo l’adrenalina del passaggio del turno in Champions, dobbiamo dimostrare di essere cresciuti andando a fare risultato contro il Crotone, su un campo complicato -aggiunge Monchi a Roma Radio-. Cinque ...

VIDEO - 8 marzo - migliaia in corteo a Roma : 'Orgogliosamente donne'. Argento ai giornalisti : 'Andate via' : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Un fiume di donne, accompagnate anche da molti uomini, hanno marciato nel pomeriggio di oggi, 8 marzo, in occasione della festa internazionale della ...

Di Francesco : “Orgoglioso della Roma anche se perdo” : Di Francesco: “Orgoglioso della Roma anche se perdo” “Abbiamo lavorato molto in settimana, abbiamo dimostrato di essere squadra ma questo deve essere un punto di partenza”. Eusebio Di Francesco esulta per il successo 4-2 della sua Roma sul campo del Napoli ma tiene alta la guardia. Dobbiamo avere consapevolezza della nostra forza, spesso abbassiamo subito […] L'articolo Di Francesco: “Orgoglioso della Roma ...

Di Francesco : "Orgoglioso della Roma anche se perdo. Che risposta da Dzeko" : L'allenatore: "Battuto un grande Napoli". Il centravanti: "Prima della partita sembrava dovessimo perdere 5-0, e invece..."

Roma - Di Francesco / "Orgoglioso di essere l'allenatore giallorosso che si vinca o si perda. E su Dzeko..." : Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso sottolinea di essere orgoglioso del club sia quando si vince che quando si perde. Parole importanti anche per l'attaccante bosniaco Edin Dzeko.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 00:34:00 GMT)

Napoli-Roma - Di Francesco : "Orgoglioso di allenare questo gruppo" : Non nasconde la propria soddisfazione il tecnico pescarese al termine del 4-2 con cui i giallorossi hanno steso la banda Sarri, a sua volta non deluso dai suoi: ''Abbiamo dato tutto'' Napoli-Roma 2-4, ...

Roma - Di Francesco : 'Sono sempre orgoglioso di allenare la Roma - sia quando vince che quando perde' : 'Abbiamo lavorato molto in settimana, abbiamo dimostrato di essere squadra ma questo deve essere un punto di partenza. Abbiamo battuto un grandissimo Napoli, ci siamo affrontanti a viso aperto ma la ...

Benevento - De Zerbi orgoglioso dei suoi : adesso la Roma e Di Francesco non può essere tranquillo… : Sconfitta per il Benevento nella gara di campionato contro il Napoli, buona prestazione per la squadra di De Zerbi, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Premium Sport: “abbiamo fatto il massimo perché affrontavamo la squadra che ti mette più in difficoltà di tutte. Potevamo anche andare in vantaggio, anche se magari avremmo perso ugualmente. Potevamo meritarcelo, così come di accorciare le distanze sullo 0-2. Ho visto una squadra che ...