Roma-Liverpool 34 anni dopo | la rivincita | perché no?

Liverpool - Klopp : "Roma in semifinale? Quando l'ho saputo pensavo a uno scherzo..." : Il tecnico dei Reds commenta la rimonta giallorossa: "Sono una squadra fantastica. Non me l'aspettavo, ma sapevo che era possibile"

Roma-Barcellona 3-0 : giallorossi stoici - Olimpico in delirio. Il Liverpool batte ancora Guardiola e vola in semifinale : Roma-Barcellona 3-0- E’ successo davvero. La Roma vola in semifinale di Champions League grazie ad una rimonta pazzesca targata Dzeko, De Rossi e Manolas. Un match perfetto in ogni minimo dettaglio. Un Dzeko formato leader assoluto. Difesa impenetrabile. Un centrocampo arricchito dalla grinta e la personalità di De Rossi. Oggi a Roma si è scritta […] L'articolo Roma-Barcellona 3-0: giallorossi stoici, Olimpico in delirio. Il ...

Le possibili avversarie della Roma nelle semifinali di Champions League. Liverpool e Real Madrid sulla strada dei giallorossi : La Roma ha compiuto una delle imprese più memorabili della storia del calcio mondiale. All’Olimpico ha spazzato via per 3-0 il Barcellona, ribaltando il 4-1 dell’andata e qualificandosi incredibilmente per le semifinali di Champions League. La Capitale torna così tra le migliori 4 squadre in Europa dopo ben 34 anni! Un successo meritatissimo, che consacra Eusebio Di Francesco come un allenatore di grande caratura internazionale: il ...

