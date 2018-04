Roma | l’aggressione a Federico non è solo un atto di omofobia ma un problema di civiltà

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Se non fosse tragica, odiosa e insostenibile, la storia accaduta averrebbe bollata come solita espressione di “banalità del male”. Ancora una volta, infatti,dimostra di essere intollerante, violenta e fascista. Ancora undicontro un ragazzo “colpevole” di non appartenere alla norma eterosessuale: norma che ha bisogno della violenza per poter affermare se stessa. E già questo ci fa capire quanto sia sbagliata quella pretesa di unicità che scomoda ambiti quali “natura” e “normalità”. Piaccia o meno, l’omosessualità esiste. La vuole la natura, appunto, perché ci mette al mondo. Le persone Lgbti esistono e non sono un capriccio del momento. Siamo una manifestazione dell’essere. L’omosessualità non è deviazione culturale, nata da ideologie folli o cattive interpretazioni di libri sacri: gli stessi che hanno santificato eccidi e escogitato campi di sterminio e ...