Roma | la fidanzata non può entrare alla visita in ospedale | sferra un pugno alla guardia

Montalto di Castro - Viterbo. Appartamento esplode nella notte : morto giovane Romano - grave la fidanzata 24enne : Un morto e un ferito grave. È il bilancio di una esplosione avvenuta in un Appartamento nel comprensorio turistico Torre di Maremma, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo...

Montalto di Castro - esplode un appartamento : muore giovane Romano - grave la fidanzata : Un morto e un ferito grave. È il bilancio di una esplosione avvenuta in un appartamento nel comprensorio turistico Torre di Maremma, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo...

Roma : arrestato uomo di 32 anni per aver rinchiuso fidanzata in casa : Roma – Carabinieri arrestano uomo a seguito di lite con fidanzata Roma – Un uomo di 32 anni, residente a Roma ma da anni domiciliato... L'articolo Roma: arrestato uomo di 32 anni per aver rinchiuso fidanzata in casa su Roma Daily News.