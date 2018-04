Roma | incontro in Campidoglio tra Raggi e presidente Pallotta

CONTRomaNO/ La pecca di Albanese in un film sul buono nell'incontro con l'altro : Il film di Antonio Albanese vuol convincere gli spettatori, con sincera e naturale discrezione, che c'è del buono nell'incontro con l'altro. Ma non tutto convince. ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:11:00 GMT)TONYA/ Il film per andare oltre l'illusione del sogno americano, di I. ProvenziPETER RABBIT/ Il film che fa ridere i piccoli (ma esclude gli adulti), di B. Zampetti

Roma. Inaugurati lo spazio incontro Scholé e un nuovo centro antiviolenza : Garantire strutture polifunzionali sui territori, in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi e di costituire un punto di

Piccolo (PD) : Roma Metropolitane - urgente incontro : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Le crisi nelle aziende capitoline sono sempre più all’ordine del giorno. Dopo i licenziamenti in Multiservizi e le approssimazioni sul piano di concordato di Atac, ora incombe il rischio liquidazione per la società Roma Metropolitane. L’amministratore unico Cialdini dopo le condizioni capestro che il Campidoglio ...

Fumata nera a Camera e Senato : niente accordo - è stallo. L'idea del M5S : "Incontro tra leader - ma senza Berlusconi". FI insiste su Romani : Prima Fumata nera alla Camera per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Anzi,...

Presidenze Camere - Martina 'Andiamo a incontro capigruppo'. Rosato 'Non voteremo Romani' : ROMA - La partita dei presidenti di Camera e Senato riparte da zero dopo l'ultima offerta di Di Maio : nuovi incontri tra i capigruppo di tutte le forze politiche, puntando su figure di garanzia. E l'...

Camera e Senato - Romani (FI) : “Incontro positivi”. Toninelli (M5s) : “Stiamo parlando delle vicepresidenze” : Giornata di incontri frenetici condotti dal Movimento 5 Stelle. Gli accordi sulle presidenze delle due Camere sembrano essere chiusi, perché – rivela Paolo Romani – abbiamo parlato dei profili degli uffici di presidenza (quattro Vicepresidenti, tre Questori ed otto Segretari d’Aula, ndr) in termini quantitativi”. Romani precisa: “I nomi riguardano i leader dei partiti – ma il metodo sarà incentrato sul numero ...

Roma : Sanità - incontro sulla cataratta al San Carlo di Nancy : Ha presieduto l’incontro il Direttore U.O. del San Carlo di Nancy, dott. Scipione Rossi Roma – Oggi, presso la Sala Congressi dell’Ospedale San Carlo di... L'articolo Roma: Sanità, incontro sulla cataratta al San Carlo di Nancy proviene da Roma Daily News.

“Flavio può dormire qui?”. Isola dei Famosi - sentito la risposta di Montrucchio? Lacrime (anche in studio) e Romanticismo alle stelle per l’incontro tra Alessia Mancini e il marito. Il pubblico è compatto : “Il momento più bello di tutta la puntata” : Per moltissimi fan dell’Isola dei Famosi l’incontro tra Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio è stato il momento più emozionante dell’ottava puntata. Forse perché non era ancora arrivata la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma questa è un’altra storia. Gli inguaribili romantici avranno avuto la pelle d’oca quando la ex stellina di Non è la Rai, che oltre ad aver superato indenne ...

Incontro Berlusconi-Tajani - pranzo di 'incoronazione' a Roma : Roma, 2 mar. , askanews, pranzo a palazzo Grazioli a Roma fra il presidente Fi Silvio Berlusconi e il neo candidato premier di Fi e quarta gamba del centrodestra Antonio Tajani, presidente Ppe dell'...

Ritardo pocket money - rivolta migranti/ Roma - "Non ci caricano la scheda telefonica" - incontro con i vertici : rivolta migranti a Roma e nelle Marche: rifugiati barricati nei centri di accoglienza per il Ritardo nei pagamenti del pocket money. Ecco che cosa è successo, non ci sono feriti(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 15:02:00 GMT)

Roma - Cinema America : Guerrini si dimette - Raggi chiede incontro a registi e attori : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto alla consigliera Gemma Guerrini di fare un passo indietro dall'incarico di vice presidente della Commissione Cultura a seguito delle polemiche...

Fair Play Finanziario Roma - incontro a Nyon : la situazione in casa giallorossa : Fair Play Finanziario Roma – La Roma sembra in ripresa in campionato, la squadra di Di Francesco è reduce dal successo in campionato contro il Verona ed adesso si prepara per il match contro il Benevento, altra partita da non fallire. Nel frattempo tiene banco anche la situazione legata al Fair Play Finanziario, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ questa mattina c’è stato un incontro con la commissione UEFA ...

Roma - incontro con l'Uefa sul bilancio : c'è ottimismo - le ultime : La Roma esce soddisfatta e ottimista dall'incontro con la commissione UEFA addetta al controllo finanziario dei club. E' quanto riferisce Sky Sport , secondo cui il vertice a Nyon tra la dirigenza giallorossa, rappresentata dal dg Baldissoni e dall'ad Gandini, e il Financial controller Giorgio Francia abbia portato sviluppi positivi: la ...

Roma - venerdì incontro con la Uefa per discutere del Financial Fair Play : Fair Play finanziario Roma, Umberto Gandini e Mauro Baldissoni venerdì saranno a Nyon per discutere con la Uefa il lavoro svolto dal club giallorosso. L'articolo Roma, venerdì incontro con la Uefa per discutere del Financial Fair Play è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.